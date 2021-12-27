У Кропивницькому об’єднались сім велоклубів. Про це в етері Українського радіо Кропивницького розповіли їх представники Андрій Паливода та Олександр Алєксандров. Мета об'єднання: спільно влаштовувати велозмагання та велоакції, щоб збільшить кількість їх учасників. Також хочуть відмовитися від політичного забарвлення заходів.

Протягом року велоклуби організовували аматорські змагання та велопрогулянки, у яких брали участь до трьох сотень людей.

"Кожен велоклуб має свої традиції, – говорить Андрій Паливода. – Одні більше займаються велотуризмом, інші – спортивними заходами, культурно-соціальними. Ставалося так, що заходи одного клубу накладалися на заходи іншого. Потім ми це намагалися врегулювати, зібратися, обговорити плани кожного клубу на наступний рік, щоб не було накладок. Також у нас є досвід допомоги один одному. Тоді відбувається більш якісна підготовка, вони проходять цікавіше, тому ми не бачимо ніяких перепон, щоб робити загальну справу".

Основне гасло новоствореного об'єднання – "Рух без політики", говорить Андрій Паливода. "Хочемо, щоб він був суто фізкультурним. Ми вважаємо, що будь-який спорт може вільно розвиватися, коли він є незалежним".

Такої ж думки Олександр Алєксандров. Каже, велорух області має існувати без залучення великого бізнесу. "Є соціально відповідальний бізнес, що підтримує наші заходи, але вони не впливають на наші погляди або організацію подій. Вони зацікавлені в розвитку велосипедного руху без впливу на організаторів та події".

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Велоакції у Кропивницькому влаштовують за кількома напрямками. "Такі як "Веловишиванка", "Ровер-ніч", велопробіг пам'яті Олександра Кондакова – є соціальними. Щодо стимулів для учасників, зазвичай, нагороди отримують наймолодший і найстарший велолюбителі. Такі заходи мають стартові внески, частина яких йде на призи", – розповів Андрій Паливода.

Фото Андрія Паливоди Мистецький велодень (подорож до хутора Надія, осінь 2021 року)

П'ять років тому у місті з'явився Flash cross. Це вело- фото- квест, що поєднує розгадування загадок та фотографування загаданого об’єкта. Під час завдань учасники рухаються на велосипеді та пішки.

Фото Андрія Паливоди Велодень у Кропивницькому

Також цьогоріч заснували бреветний клуб "Randonners.kr.ua". Бревет – це велосипедна подорож за визначеним маршрутом, який потрібно проїхати за визначений час. Дистанції бреветів починаються від 200 до 2 тисяч 500 кілометрів за один заїзд. На наступний рік запланували чотири таких заїзди на 200, 300, 400 і 600 кілометрів. Усі вони будуть починатися і закінчуватися в Кропивницькому. Більшість з цих маршрутів включають під'їзди до історичних та культурних пам'яток регіону.

Фото Андрія Паливоди Змагання "Race Krop Peloton II"

Є велоклуб "Krop Peloton cycling", що залучає шосейних велосипедних аматорів, але також проводять заїзди в категоріях гірського та гравійного велосипеду.

Кропивницькі велосипедисти подорожують за кордон. Вони мають транспортний засіб, обладнаний причепом для безпечного транспортування велосипедів. У нинішньому році їздили в Туреччину, позаминулого року, до пандемії, в Грецію та Албанію.

Велоакції мають на меті популяризувати такий вид дозвілля та Кропивницький, як місто.

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