COVID-19 знаходиться на другому місці серед причин смерті після ішемічної хвороби серця. Такі дані оприлюднила Державна служба статистики.

За даними статистичного відомства за 2021 рік, з початку року померло 714 263 людини, в тому числі в грудні 64 264 людини.

Найбільш часта причина смерті з початку року – хвороби системи кровообігу, від яких померло 430 013 осіб, у тому числі від ішемічної хвороби серця - 300 724 осіб (у грудні - 26 501) від цереброваскулярних хвороб (інсульту) – 82 617 осіб (у грудні-7 054).

Злоякісні новоутворення (рак) стали причиною смерті 73 683 громадян (у грудні - 5 933)

Хвороби органів травлення стали причиною смерті 24 969 осіб. Хвороби органів дихання стали причиною смерті 27 588 осіб (у т.ч. грип та пневмонія - 22 282 осіб).

За даними Держстату, через умисні вбивства в україні загинуло 1 240.

Що відомо

У 2020 році померли 616 835 українців. Пандемія COVID-19 стала причиною смерті 20 709 громадян.

Упродовж 2020 року чисельність населення в Україні зменшилася на 314 тисяч осіб. Станом на 1 січня 2021 року, за даними статистичного відомства, чисельність населення становить 41 588 354 особи.

Кабінет міністрів призначив проведення традиційного Всеукраїнського перепису населення на 2023 рік. Водночас всеукраїнський перепис населення на основі використання даних національних реєстрів може відбутися у 2030 році.

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