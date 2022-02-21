COVID-19 знаходиться на другому місці серед причин смерті після ішемічної хвороби серця. Такі дані оприлюднила Державна служба статистики.
За даними статистичного відомства за 2021 рік, з початку року померло 714 263 людини, в тому числі в грудні 64 264 людини.
Найбільш часта причина смерті з початку року – хвороби системи кровообігу, від яких померло 430 013 осіб, у тому числі від ішемічної хвороби серця - 300 724 осіб (у грудні - 26 501) від цереброваскулярних хвороб (інсульту) – 82 617 осіб (у грудні-7 054).
Злоякісні новоутворення (рак) стали причиною смерті 73 683 громадян (у грудні - 5 933)
Хвороби органів травлення стали причиною смерті 24 969 осіб. Хвороби органів дихання стали причиною смерті 27 588 осіб (у т.ч. грип та пневмонія - 22 282 осіб).
За даними Держстату, через умисні вбивства в україні загинуло 1 240.
Що відомо
- У 2020 році померли 616 835 українців. Пандемія COVID-19 стала причиною смерті 20 709 громадян.
- Упродовж 2020 року чисельність населення в Україні зменшилася на 314 тисяч осіб. Станом на 1 січня 2021 року, за даними статистичного відомства, чисельність населення становить 41 588 354 особи.
- Кабінет міністрів призначив проведення традиційного Всеукраїнського перепису населення на 2023 рік. Водночас всеукраїнський перепис населення на основі використання даних національних реєстрів може відбутися у 2030 році.
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