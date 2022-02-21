У Черкасах вшанували пам'ять полеглих на Майдані учасників Революції Гідності

21 лютого в Черкасах вшанували пам'ять загиблих під час Революції Гідності. Біля будівлі Черкаської міської ради зібралися містяни, серед яких посадовці, священники та учасники Революції. Про це повідомляє кореспондентка Суспільного Оксана Швед із місця події.

Присутні вшанували пам'ять полеглих на Майдані хвилиною мовчання.

Суспільне Черкаси

Поіменно згадали загиблих черкащан, які брали участь у Революції Гідності.

"Те, що відбулося, – це історія. І ми повинні пам'ятати про неї не тільки 20 лютого, а щодня. «Душу й тіло ми положим за нашу свободу»... Саме це зробила Небесна Сотня заради того, щоб ми жили у вільній країні", – сказав заступник міського голови Черкас Сергій Тищенко.

Митрополит Іоан, який теж брав участь у подіях Революції Гідності, пригадав ті дні:

"Одним з головних осередків повстання був Свято-Михайлівський собор. Він став своєрідною фортецею, де відпочивали учасники акції. Монастир став спочатку місцем для збору допомоги, згодом – тренувальним пунктом, а потім і лазаретом. У той час Майдан мав свою свідомість, став цілісним організмом. Там діяли свої закони – справедливості, підтримки, самопожертви. Це показало нам, українцям, що ми можемо бути іншими".

Суспільне Черкаси

На думку священника, нині доля України залежить і від нас:

"Сьогодні, в умовах загрози повномасштабної війни з Росією, наша доля в наших руках, і Бог допомагає тим, хто бореться".

Владика також розповів, що духовенство довгий час говорило про важливість спорудження пам'ятника Небесній Сотні в Черкасах.

"Однак нині варто працювати в першу над тим, щоб завершити їхню справу. Готуватися до можливого нападу ворога, подбати про стан бомбосховищ і територіальну оборону. А вже потім ставити пам'ятники. Бо пам'ять важлива", – прокоментував Владика.

Черкащанин Олександр Прудько, який був медиком на Майдані, розповів, що для нього означає сьогоднішній день:

"Означає дуже багато. Це пам'ять, надія, сподівання. Вісім років минуло, а воно все набирає обертів. Навіть те, що нині робиться в країні, – це прямий відгомін Майдану. Не хочеться, щоб Майдани повторювалися, бо не хочеться, щоб діти гинули. Але Україну змінювати треба", – прокоментував він.

Суспільне Черкаси

Черкащинин Олександр Костянтинович розповів, що брав участь у подіях Революції Гідності в Черкасах:

"Ми збиралися на площі. Хоч у Києві я не був. Але, мабуть, треба було".

На думку чоловіка, заходи для вшанування пам'яті загиблих учасників Революції Гідності потрібні:

"Шкода, що вони загинули, коли захищали нашу Батьківщину – Україну, коли захищали дітей. Шкода, що діти залишилися без батьків".

До пам'ятного дня на площі перед міською радою зробили фотоінсталяцію, де зібрали світлини з черкаського та київського Майданів.

Суспільне Черкаси

Що відомо

Цього дня 2014 року під час Революції Гідності на Інститутській вулиці у Києві силові підрозділи розстрілювали протестувальників.

За даними Українського інституту національної пам’яті, всього за день була сотня жертв. Їх назвали "Небесною Сотнею".

У Черкасах Євромайдан стояв три місяці з 22 листопада 2013 до 25 лютого 2014 року, коли голова обласної адміністрації Сергій Тулуб написав заяву про звільнення.

Серед Героїв Небесної Сотні — семеро черкащан: Максим Горошишин (с. Грушківка, Кам’янський район), Юрій Паращук (м. Тальне), Юрій Пасхалін (с. Носачів, Смілянський район), Андрій Саєнко (м. Сміла), Віктор Чернець (с. Подібна Маньківський район), Віталій Смоленський (с. Фурманівка, Уманський район) та Василь Сергієнко (м. Корсунь-Шевченківський).

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