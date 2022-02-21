Austrian Airlines продовжить літати до Львова тричі на тиждень

Австрійська національна авіакомпанія Austrian Airlines тимчасово припинила польоти до Києва та Одеси, водночас залишила рейси до Львова.

Про це повідомляє австрійське видання Kurier.

"Austrian Airlines (AUA) припиняє регулярні рейси до Києва та Одеси з понеділка до кінця лютого", – ідеться у повідомленні.

Усіх австрійців при цьому закликали покинути Україну – винятком можуть стати, на думку австрійської влади, лише західні області, тому авіаперевізник продовжить рейси до Львова, які він здійснює тричі на тиждень.

У пресслужбі компанії наголосили, що безпека пасажирів і співробітників "завжди є головним пріоритетом", тому компанія продовжує уважно стежити за ситуацією та перебуває у тісному контакті з національними та міжнародними органами влади.

Що відомо

20 лютого кілька міжнародних авіаперевізників заявили про тимчасове припинення польотів до України на тлі можливого вторгнення Росії. Зокрема, таке рішення ухвалили німецька Lufthansa, швейцарська Swiss Airlines, австрійська Austrian Airlines та норвезька SAS.

18 лютого авіакомпанія Wizz Air відклала до травня старт рейсів за 16 напрямками з України. Це стосується рейсів з Києва, Львова, Харкова та Одеси.

Українська авіакомпанія Bees Airline скасувала рейси "Одеса-Прага та "Одеса-Київ" на 17 лютого.

12 лютого нідерландська авіакомпанія KLM повідомила про призупинення польотів до України через загрозу російського вторгнення.

Кілька десятків країн світу рекомендували своїм громадянам не їздити до України або залишити її територію через загрозу вторгнення Росії.

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