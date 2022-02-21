В останній тиждень зими на Миколаївщині прогнозують теплу погоду

Протягом тижня з 21 по 27 лютого на території Миколаївської області синоптики прогнозують денні температури від +5 до +10 градусів, нічні температури становитимуть від -1 до +3.

Такі дані наводить Український гідрометцентр.

У вівторок, 22 лютого, можливі короткочасні опади у вигляді дощу. В інші дні тижня опади не передбачаються. На небі буде ясно або невелика хмарність.

По області прогнозують: вітер змінних напрямків 5 - 6 метрів за секунду, у поривах ймовірне посилення до 11 метрів за секунду.

Протягом тижня прогнозують коливання атмосферного тиску у межах 755...770 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря становитиме від 66 до 91 відсотка.

Геомагнітна активність низька: два-три бали з дев’яти можливих.

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