Повалені дерева та пошкоджені дахи: наслідки негоди у Львові

Через негоду у Львові впало 15 дерев та пошкоджені 13 дахів. Такі дані станом на 15:00. Про це повідомили у пресслужбі Львівської міської ради. Також обвалилася стіна на два авто і впав білборд.

Повалені дерева:

одне у Галицькому районі (вул. Кубанська, 15);

два дерева у Сихівському районі (вул. Чукаріна, 18);

дерево у Залізничному районі (вул. Любінська, 101б);

два дерева у Личаківському районі (вул. Личаківська, 152, вул. Шафарика, 14);

9 дерев у Франківському районі (вул. Шкрібляків, 10, вул. Симоненка, 16, вул. Кульпарківська, 129, вул. Володимира Великого, 1, 37, вул. Айвазовська, 12, вул. Керамічна, 16, вул. Наукова, 24);

у Шевченківському районі повалених дерев не зафіксували.

За словами заступниці міського голови Львова з питань житлово-комунального господарства Ірини Маруняк, комунальні служби працюють на місцях.

У соцмережах повідомляють, що на вулиці Кульпарківській ще на дві машини обвалилася огорожа.

Фото: Варта-1 Стіна впала на два авто

А на вулиці Городоцькій впав білборд.

Фото: Варта-1 Повалений білборд

Як повідомили у пресслужбі "Львівобленерго" станом на 17:00 через пориви вітру на Львівщині без світла залишились 114 населених пунктів. 61 із них — повністю знеструмлені. Лінії електропередач відновлюють більше 200 працівників "Львівобленерго".

За прогнозами синоптиків, вітряна погода на Львівщині буде також та 18 і 19 лютого.

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