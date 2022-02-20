Посольство США в Росії оприлюднило попередження щодо можливих нападів на торгові центри та станції метрополітену в Москві та Санкт-Петербурзі, а також вздовж російсько-українського кордону.

Попередження посольство опублікувало на своєму сайті.

"За повідомленнями ЗМІ, були погрози нападу на торгові центри, станції метро та інші місця масового скупчення людей у великих містах, у тому числі в Москві та Санкт-Петербурзі, а також у районах підвищеної напруженості вздовж кордону Росії з Україною", – йдеться в повідомленні.

У зв'язку з цим громадянам США, які перебувають на території РФ, рекомендували стежити за новинами у місцевих та міжнародних ЗМІ, уникати скупчення людей та відвідуваних місць, мати при собі американський паспорт із чинною російською візою та план евакуації з Росії, "що не залежить від допомоги уряду США".

Що відомо

19 лютого російські ЗМІ опублікували нібито план "наступальної операції" Збройних сил України на Донбас, але ця інформація є фейком.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба спростував інформацію росЗМІ про начебто "обстріли" окупованих територій Донбасу з боку українських військових та вимагає міжнародного розслідування порушення режиму "тиші" на Донбасі.

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний заявив, що інформація про нібито провокації, які готують українські війська на окупованій території Донбасу, не відповідають дійсності.

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