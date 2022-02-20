Посольство США в Росії оприлюднило попередження щодо можливих нападів на торгові центри та станції метрополітену в Москві та Санкт-Петербурзі, а також вздовж російсько-українського кордону.
Попередження посольство опублікувало на своєму сайті.
"За повідомленнями ЗМІ, були погрози нападу на торгові центри, станції метро та інші місця масового скупчення людей у великих містах, у тому числі в Москві та Санкт-Петербурзі, а також у районах підвищеної напруженості вздовж кордону Росії з Україною", – йдеться в повідомленні.
У зв'язку з цим громадянам США, які перебувають на території РФ, рекомендували стежити за новинами у місцевих та міжнародних ЗМІ, уникати скупчення людей та відвідуваних місць, мати при собі американський паспорт із чинною російською візою та план евакуації з Росії, "що не залежить від допомоги уряду США".
Що відомо
- 19 лютого російські ЗМІ опублікували нібито план "наступальної операції" Збройних сил України на Донбас, але ця інформація є фейком.
- Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба спростував інформацію росЗМІ про начебто "обстріли" окупованих територій Донбасу з боку українських військових та вимагає міжнародного розслідування порушення режиму "тиші" на Донбасі.
- Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний заявив, що інформація про нібито провокації, які готують українські війська на окупованій території Донбасу, не відповідають дійсності.
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