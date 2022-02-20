На Донбасі зафіксували 74 порушення з боку бойовиків

Станом на 22 годину, 20 лютого, з боку бойовиків зафіксували 74 порушення, 68 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Про це пресцентр штабу ООС.

"Бойовики обстріляли Красногорівку, Гранітне, Старогнатівку, Луганське, Опитне, Піски, Новогнатівку, Щастя, Артема, Новотошківське, Тарамчук, Старомихайлівку, Світлодарськ, Золоте, Південне, Новотроїцьке, Причепилівку, Павлопіль, Болотене, Кримське, Лопаскіне, Новогригорівку, Трудівське, Мар'їнку, Калинове, Миколаївку, Богданівку, Шуми, Станицю Луганську, Новолуганське, Старий Айдар, Лобачеве, Залізне", — йдеться у повідомленні.

За даними штабу, під час обстрілу із мінометів калібру 120 мм Залізного пошкоджено приватний будинок. Травмованих та загиблих немає.

У штабі додали, що внаслідок обстрілів один військовослужбовець отримав осколкові поранення та знаходиться у лікувальному закладі.

Що відомо

За 19 лютого на Донбасі з боку бойовиків зафіксували 136 порушень, 116 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Двоє українських військовослужбовців загинули. Четверо військовослужбовців отримали поранення та знаходяться у лікувальних закладах. Один військовослужбовець отримав бойове травмування.

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