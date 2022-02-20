На Донбасі внаслідок обстрілу один український військовий отримав поранення

Внаслідок обстрілів бойовиків один військовослужбовець отримав осколкові поранення та знаходиться у лікувальному закладі. Про це пресцентр штабу ООС.

"Станом на 11 годину ранку, 20 лютого, з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 20 порушень, 18 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння", — йдеться у повідомленні.

Бойовики відкривали погонь по Красногорівки, Авдіївки, Гранітному, Старогнатівці, Луганському, Опитному, Пісках, Новогнатівці, Щастю, Артему, Новотошківського, Новогнатівки, Тарамчуку, Старомихайлівці, Світлодарську та Золотому.

Що відомо

За 19 лютого на Донбасі з боку бойовиків зафіксували 136 порушень, 116 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Двоє українських військовослужбовців загинули. Четверо військовослужбовців отримали поранення та знаходяться у лікувальних закладах. Один військовослужбовець отримав бойове травмування.

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