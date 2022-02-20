У Києві відзначили День Героїв Небесної Сотні. Як це було. Фоторепортаж

20 лютого в Україні — День пам'яті Героїв Небесної Сотні. З самого ранку у столиці відбулася низка протокольних заходів за участі керівництва держави й дипломатичних представництв: відвідання Меморіалу Героїв Небесної Сотні, покладання квітів. Протягом дня кияни долучалися до заходів з вшанування пам’яті Героїв Небесної Сотні та учасників Революції Гідності. Суспільне зібрало найяскравіші світлини з подій у столиці.

Фото: Єлизавета Серватинська, Суспільне У Києві відзначили День Героїв Небесної Сотні. Як це було

Фото: Єлизавета Серватинська, Суспільне У Києві відзначили День Героїв Небесної Сотні. Як це було

Фото: Єлизавета Серватинська, Суспільне У Києві відзначили День Героїв Небесної Сотні. Як це було

Фото: Єлизавета Серватинська, Суспільне У Києві відзначили День Героїв Небесної Сотні. Як це було

Фото: Єлизавета Серватинська, Суспільне У Києві відзначили День Героїв Небесної Сотні. Як це було

Фото: Єлизавета Серватинська, Суспільне У Києві відзначили День Героїв Небесної Сотні. Як це було

Фото: Єлизавета Серватинська, Суспільне У Києві відзначили День Героїв Небесної Сотні. Як це було

Фото: Єлизавета Серватинська, Суспільне У Києві відзначили День Героїв Небесної Сотні. Як це було

Фото: Єлизавета Серватинська, Суспільне У Києві відзначили День Героїв Небесної Сотні. Як це було

Фото: Єлизавета Серватинська, Суспільне У Києві відзначили День Героїв Небесної Сотні. Як це було

Фото: Єлизавета Серватинська, Суспільне У Києві відзначили День Героїв Небесної Сотні. Як це було

Фото: Єлизавета Серватинська, Суспільне У Києві відзначили День Героїв Небесної Сотні. Як це було

Фото: Єлизавета Серватинська, Суспільне У Києві відзначили День Героїв Небесної Сотні. Як це було

Фото: Єлизавета Серватинська, Суспільне У Києві відзначили День Героїв Небесної Сотні. Як це було

Фото: Єлизавета Серватинська, Суспільне У Києві відзначили День Героїв Небесної Сотні. Як це було

Фото: Єлизавета Серватинська, Суспільне У Києві відзначили День Героїв Небесної Сотні. Як це було

День Героїв Небесної Сотні — пам'ятний день, що відзначають в Україні 20 лютого з метою вшанування подвигу учасників Революції гідності та увічнення пам'яті Героїв Небесної Сотні. Цього дня 2014 року на вулиці Інститутська у Києві силові підрозділи розстрілювали протестувальників. Всього за цей день загинули понад сто людей, яких назвали ”Небесною Сотнею”.

Що відомо

18 лютого у Києві відбулася хода пам’яті Небесної Сотні. Учасники заходу пройшли від Михайлівської площі до Алеї Героїв Небесної Сотні, де покладали квіти та запалили лампадки.

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