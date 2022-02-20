У Києві вшановують пам'ять Героїв Небесної Сотні

В Україні 20 лютого відзначають День Героїв Небесної Сотні. З цієї нагоди керівництво держави та українці прийшли покласти квіти до меморіалу Героям Небесної Сотні на вулиці Інститутській.

Як повідомляє кореспондент Суспільного, у пам’ятних заходах беруть участь президент Володимир Зеленський з дружиною, рідні та побратими загиблих активістів. Вранці вони поклали квіти до пам’ятного меморіалу.

Суспільне

Анастасія Потапенко / Суспільне

Анастасія Потапенко / Суспільне

Анастасія Потапенко / Суспільне

Також в екуменічній каплиці Архангела Михаїла і Новомучеників українського народу відправили панахиду за загиблими активістами.

Анастасія Потапенко / Суспільне

Анастасія Потапенко / Суспільне

До пам'ятних заходів також долучилося представництво ЄС в Україні.

Довідка: День Героїв Небесної Сотні — пам'ятний день, що відзначають в Україні 20 лютого з метою вшанування подвигу учасників Революції гідності та увічнення пам'яті Героїв Небесної Сотні. Цього дня 2014 року на вулиці Інститутська у Києві силові підрозділи розстрілювали протестувальників. Всього за цей день загинули понад сто людей, яких назвали ”Небесною Сотнею”.

Що відомо

18 лютого у Києві відбулася хода пам’яті Небесної Сотні. Учасники заходу пройшли від Михайлівської площі до Алеї героїв Небесної сотні, де покладали квіти та запалили лампадки.

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