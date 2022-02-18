У Києві відбулася хода пам’яті на вшанування Небесної Сотні

Середмістя Києва пройшла хода пам’яті на вшанування Небесної сотні та борців за незалежність України. Учасники події почали свій маршрут від Михайлівської площі, де відспівували вбитих українців, а завершилося дійство на Алеї героїв Небесно сотні, де небайдужі покладали квіти та лампадки.
Більш детально у фоторепортажі Суспільного.
Перед ходою у Михайлівському соборі справили панахиду в пам'ять загиблих українців. Після 20:00 хода пам’яті на вшанування Небесної сотні вирушила в бік Майдану Незалежності.
Маршрут їх почався з Михайлівської площі, згодом люди спустилися до Європейської площа та піднялися на вулицю Грушевського. Дорогою була і вилиця Інститутська, де у лютому 2014 масово розстрілювали людей.
Хода завершилася покладанням квітів і запаленням лампадок – так у столиці вшанували подвиги Героїв небесної сотні.
Панахида та хода – традиційні заходи, які організовують рідні Героїв небесної сотні та учасники Революції Гідності у співпраці з іншими організаціями.
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