В Ужгороді на площі Народній 20 лютого вшанували пам’ять Героїв Небесної Сотні. Про це повідомляє кореспондентка Суспільного з місця події.
Пам’ять Героїв вшанували хвилиною мовчання. Після гімну України провели молебень. До пам’ятного знаку борцям за свободу і незалежність України поклали квіти та лампадки.
Вшанувати пам’ять Героїв Небесної Сотні прийшли містяни, військові, правоохоронці та представники органів місцевого самоврядування.
Щороку на вшанування пам’яті героїв Небесної Сотні приходить Іван Балашов. "На такі заходи мають ходити всі українці, а мене, крім того, ще й зобов’язує моя робота. Я начальник відділу Міністерства у справах ветеранів України. А учасники Революції Гідності разом з учасниками бойових дій та сім’ями загиблих – це також наші категорії. Я постійно ставлю в приклад нашу молодь, коли наші хлопці з дерев’яними щитами. Зараз велика напруга на кордоні, але у нас вже понад 430 тисяч учасників АТО та ООС, до цього додайте ще 150 тисяч афганців в Україні. Тобто це сила, яка дивилася в очі ворогу. Такого, як у 2014 році легкого, Путіну не вийде. Ми переможемо обов’язково", – розповів чоловік Суспільному.
Також прийшла на вшанування Тетяна Мага. "За покликом душі прийшла. Вважаю за потрібне віддати шану цим дітям. Я все дуже добре пам’ятаю і вважаю, що вони достойні того, щоб їх шанувати", – пояснила жінка.
Що відомо:
- 18 лютого 2014-го силовики почали стріляти в учасників Революції Гідності. Того дня, за даними Інституту нацпам’яті, загинули 23 людини і понад пів тисячі були травмовані. За наступні дні в протистояннях у центрі Києва загинули ще 84 людини. Цих 107 людей назвали героями Небесної Сотні. Найстаршому із них було 82 роки, наймолодшому –17.
- День пам’яті Небесної сотні відзначають в Україні вже у восьме. Події 18-21 лютого 2014 року у Києві на Майдані Незалежності стали фінальним етапом Революції Гідності.