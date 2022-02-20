В Ужгороді на площі Народній 20 лютого вшанували пам’ять Героїв Небесної Сотні. Про це повідомляє кореспондентка Суспільного з місця події.

Пам’ять Героїв вшанували хвилиною мовчання. Після гімну України провели молебень. До пам’ятного знаку борцям за свободу і незалежність України поклали квіти та лампадки.

Марія Лукей/Суспільне

Вшанувати пам’ять Героїв Небесної Сотні прийшли містяни, військові, правоохоронці та представники органів місцевого самоврядування.

Марія Лукей/Суспільне

Щороку на вшанування пам’яті героїв Небесної Сотні приходить Іван Балашов. "На такі заходи мають ходити всі українці, а мене, крім того, ще й зобов’язує моя робота. Я начальник відділу Міністерства у справах ветеранів України. А учасники Революції Гідності разом з учасниками бойових дій та сім’ями загиблих – це також наші категорії. Я постійно ставлю в приклад нашу молодь, коли наші хлопці з дерев’яними щитами. Зараз велика напруга на кордоні, але у нас вже понад 430 тисяч учасників АТО та ООС, до цього додайте ще 150 тисяч афганців в Україні. Тобто це сила, яка дивилася в очі ворогу. Такого, як у 2014 році легкого, Путіну не вийде. Ми переможемо обов’язково", – розповів чоловік Суспільному.

Марія Лукей/Суспільне

Також прийшла на вшанування Тетяна Мага. "За покликом душі прийшла. Вважаю за потрібне віддати шану цим дітям. Я все дуже добре пам’ятаю і вважаю, що вони достойні того, щоб їх шанувати", – пояснила жінка.

Марія Лукей/Суспільне

Марія Лукей/Суспільне

Марія Лукей/Суспільне В Ужгороді вшанували пам’ять Героїв Небесної Сотні

Що відомо:

18 лютого 2014-го силовики почали стріляти в учасників Революції Гідності. Того дня, за даними Інституту нацпам’яті, загинули 23 людини і понад пів тисячі були травмовані. За наступні дні в протистояннях у центрі Києва загинули ще 84 людини. Цих 107 людей назвали героями Небесної Сотні. Найстаршому із них було 82 роки, наймолодшому –17.

День пам’яті Небесної сотні відзначають в Україні вже у восьме. Події 18-21 лютого 2014 року у Києві на Майдані Незалежності стали фінальним етапом Революції Гідності.

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