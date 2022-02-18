"Ангели пам'яті": львів'яни вшанували Героїв Небесної Сотні

У Львові, на Меморіалі Героям Небесної Сотні, провели акцію "Ангели пам'яті". На території Меморіалу діти розвісили паперових ангелів, які символізують Героїв Майдану. До акції долучились ліцеїсти, студенти, військові та родини Героїв Небесної Сотні.

Зранку до Меморіалу прийшли школярі. Напередодні під час тематичних уроків вони виготовили десятки витинанок — ангелів із білого та блакитного паперу.

ЛМР Акція "Ангели пам'яті"

Їх розмістили на стенді з зображеннями Героїв.

"Така велика кількість дітей тут — це дуже важливо. І дуже важливо, щоб ми їм розповіли, що це були звичайні люди, це не якісь олігархи чи політики вийшли на Майдан, бо хотіли чогось для себе. Це прості люди, які так само як і ми ходили цими вулицями, так само як і ми навчалися, працювали, любили і мріяли. Люди, які написали нашу сучасну історію. Люди, які вийшли за всіх нас", — каже дружина Героя Небесної Сотні Наталія Дигдалович.

ЛМР Акція "Ангели пам'яті"

Опісля почесна варта Національної академії сухопутних військ імені Сагайдачного підняла Державний прапор. А оркестр академії виконав Державний Гімн України. Також всі присутні долучилися до поминальної панахиди.

ЛМР Акція "Ангели пам'яті"

Таку акцію в Львові проводять вже вшосте, каже організаторка акції та донька Героя Небесної Сотні Андріана Дигдалович:

"Ми не робимо це для галочки. Я ділюсь цією історією, історією всіх Героїв Небесної Сотні з кожним, хто приходить і хоче її почути".

Упродовж 18-20 лютого 2014 у центрі Києва загинули більше 100 людей. Згодом їх назвали Небесною Сотнею.

ЛМР Акція "Ангели пам'яті"

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