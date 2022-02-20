У столиці презентували інсталяцію "Обірвана кулею мрія"

20 лютого Національний музей Революції Гідності презентував інсталяцію "Обірвана кулею мрія". Біля екуменічного храму Архистратига Михаїла та Українських Новомучеників на алеї Героїв Небесної Сотні зібралися родичі загиблих і волонтери, передає кореспондентка Суспільного
"Музей презентує на Алеї Героїв Небесної Сотні в тих місцях, де загинули герої Небесної Сотні в цей день, лютого. Це 48 осіб, які були застрелені в цей день або смертельно поранені. Презентація, яку ми називаємо “Обірвана кулею мрія” — це одноденна інсталяція, яка вшановує героїв і акцентує увагу громадян на місцях їх загибелі", — розповів директор Нацмузею Революції Гідності Ігор Пошивайло.
"Сьогоднішній день — це можливість подякувати громадянам нашої країни та інших країн, які врятували наше майбутнє, нашу незалежність, дали нам шанс сьогодні жити і радіти життю", — зазначив Пошивайло.
Він закликав українців у важкі часи не боятися ворожої пропаганди, а згадувати сторінки власної історії.
День Героїв Небесної Сотні — пам'ятний день, що відзначають в Україні 20 лютого з метою вшанування подвигу учасників Революції гідності та увічнення пам'яті Героїв Небесної Сотні.
Цього дня у 2014 році на вулиці Інститутська у Києві силові підрозділи розстрілювали протестувальників. Всього за цей день загинули понад сто людей, яких назвали ”Небесною Сотнею”.
Що відомо
- В Україні 20 лютого відзначають День Героїв Небесної Сотні. З цієї нагоди керівництво держави та українці поклали квіти до меморіалу Героям Небесної Сотні на вулиці Інститутській.
- 18 лютого у Києві відбулася хода пам’яті на вшанування Небесної сотні та борців за незалежність України. Учасники почали свій маршрут від Михайлівської площі, де відспівували вбитих українців, а завершили ходу на Алеї героїв Небесно сотні, де поклали квіти та запалили лампадки.
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