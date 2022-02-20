20 лютого Національний музей Революції Гідності презентував інсталяцію "Обірвана кулею мрія". Біля екуменічного храму Архистратига Михаїла та Українських Новомучеників на алеї Героїв Небесної Сотні зібралися родичі загиблих і волонтери, передає кореспондентка Суспільного

"Музей презентує на Алеї Героїв Небесної Сотні в тих місцях, де загинули герої Небесної Сотні в цей день, лютого. Це 48 осіб, які були застрелені в цей день або смертельно поранені. Презентація, яку ми називаємо “Обірвана кулею мрія” — це одноденна інсталяція, яка вшановує героїв і акцентує увагу громадян на місцях їх загибелі", — розповів директор Нацмузею Революції Гідності Ігор Пошивайло.

Фото: Каріна Бугайченко, Суспільне У столиці презентували інсталяцію "Обірвана кулею мрія"

"Сьогоднішній день — це можливість подякувати громадянам нашої країни та інших країн, які врятували наше майбутнє, нашу незалежність, дали нам шанс сьогодні жити і радіти життю", — зазначив Пошивайло.

Фото: Каріна Бугайченко, Суспільне Презентація інсталяції "Обірвана кулею мрія", Київ, алея Героїв Небесної Сотні, 20 лютого

Він закликав українців у важкі часи не боятися ворожої пропаганди, а згадувати сторінки власної історії.

День Героїв Небесної Сотні — пам'ятний день, що відзначають в Україні 20 лютого з метою вшанування подвигу учасників Революції гідності та увічнення пам'яті Героїв Небесної Сотні.

Фото: Каріна Бугайченко, Суспільне Інсталяція "Обірвана кулею мрія"

Цього дня у 2014 році на вулиці Інститутська у Києві силові підрозділи розстрілювали протестувальників. Всього за цей день загинули понад сто людей, яких назвали ”Небесною Сотнею”.

Фото: Каріна Бугайченко, Суспільне Інсталяція "Обірвана кулею мрія" на алеї Героїв Небесної Сотні, Київ, 20 лютого

Що відомо

В Україні 20 лютого відзначають День Героїв Небесної Сотні. З цієї нагоди керівництво держави та українці поклали квіти до меморіалу Героям Небесної Сотні на вулиці Інститутській.

18 лютого у Києві відбулася хода пам’яті на вшанування Небесної сотні та борців за незалежність України. Учасники почали свій маршрут від Михайлівської площі, де відспівували вбитих українців, а завершили ходу на Алеї героїв Небесно сотні, де поклали квіти та запалили лампадки.

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