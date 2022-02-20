У Краматорьску вшанували Героїв Небесної Сотні

У Краматорську відбувся меморіальний захід з вшанування пам’яті Героїв Небесної Сотні. Про це повідомляє кореспондент Суспільного з місця події.

Місцеві жителі, військові та представники влади хвилиною мовчання згадали героїв протистояння на Майдані Незалежності 2014-го та віддали шану загиблим краматорчанам Івану Пантелєєву, Сергію Бондареву та Дмитру Чернявському.

"На мою думку, важливо проводити цей захід в Краматорську, біля лінії бойових дій, тому що на цій території ми демонстративно проявляємо боротьбу за нашу незалежність нашої держави, тому важливо пам’ятати своїх героїв, своє минуле, заради якого ми будуємо наше майбутнє", — розповів військовослужбовець Михайло Бобко.

У Краматорську вшанували Героїв Небесної Сотні, фото: Суспільне Донбас У Краматорську вшанували Героїв Небесної Сотні, фото: Суспільне Донбас

У Краматорську вшанували Героїв Небесної Сотні, фото: Суспільне Донбас У Краматорську вшанували Героїв Небесної Сотні, фото: Суспільне Донбас

У пам’ять Героїв Небесної Сотні відбувся молебень, а присутні поклали квіти до погруддя Тараса Шевченка.

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