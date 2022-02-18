У Краматорську в акції "Ангели пам’яті" взяло участь понад 30 людей

У Краматорську учасники акції "Ангели пам’яті" зібралися о 14-й годині. На центральну площу прийшли зо три десятки містян. Із собою принесли білі фігурки янголів, які підготували заздалегідь.

"В майстер-класі брали участь приблизно 20 людей з інвалідністю. Ми дуже раді з колективом і слухачами центру долучилися до цієї акції та вшанувати пам’ять всіх героїв України", — розповіла учасниця акції Анна Анохіна.

Всього на акцію учасники принесли близько п’яти сотень фігурок янголів. Їх розвішували на дерева діти, студенти, представники червоного хреста, та інших міських організацій.

"Ми розвісимо янголят і в нашому коледжі для того, щоб надати можливість згадати тих, хто загинув за незалежність України. В першу чергу це пам’яті героїв Майдану, бо зараз дні пам’яті героїв Майдану, ну і всіх хто загинув за незалежність України", — розповіла учасниця акції Тетяна Маєвська.

У Краматорську таку акцію пам’яті проводять вчетверте.

"Пам’ятати наших краматорчан, Героїв Небесної сотні, які віддали своє життя за нашу державу, за наш, за краще майбутнє. Це Іван Пантелєєв та Сергій Бондарєв. Пам’ятника у місті у нас немає, але є пам’ятні дошки у школах 9-й та 10-й, де навчалися хлопці та ми того річ саме в цих школах проводили акцію "Ангели пам’яті", —розповіла учасниця акції Ганна Алад’єва.

Площу Миру янголами прикрашають вдруге.

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