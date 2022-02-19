19 лютого на головній площі Краматорська до Дня Державного герба утворили "Живий тризуб". Про це повідомляє Донецька обласна державна адміністрація.
"Малий герб України розміром 16×12 метрів за допомогою синіх та жовтих полотен створили військовослужбовці 81-ї аеромобільної бригади, яка з листопада 2014 року боронить країну від російського окупанта. Допомагали військовим 60 місцевих активістів", — йдеться у повідомленні.
У Краматорську розгорнули "Живий тризуб"
У Краматорську розгорнули "Живий тризуб", фото: ДонОДА
Що відомо
- 19 лютого, Україна відзначає День Державного Герба.
- Проєкт герба, затверджений Верховною Радою, був розроблений групою українських геральдистів — Андрієм Гречилом, Олексієм Коханом та Іваном Турецьким.