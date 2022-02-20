У Франківську відбулася хода, присвячена сьомій річниці битви за Дебальцеве

20 лютого о 12:00 в Івано-Франківську із площі Шептицького ветерани війни, матері загиблих героїв Небесної Сотні та військові вирушили ходою, що присвячена сьомій річниці завершення битви за Дебальцеве. Воїни несли плакат зі світлинами полеглих майданівців, а матері — портрети вбитих синів, передає кореспондентка Суспільного з місця події.
Колони пройшли стометрівкою, вулицею Незалежності до Меморіального скверу. Йдучи, учасники ходи вигукували гасла "Слава Україні!", "Україна — понад усе!", "Пам'ятай, чужинець, тут господар — українець!".
Лозунги військових підхоплювали жителі міста, які також доєднувалися до ходи.
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У Меморіальному сквері священники відправили панахиду за загиблими під час Революції Гідності та російсько-української війни.
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