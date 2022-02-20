20 лютого о 9:45 в Івано-Франківську розпочався Забіг Гідності. Приблизно 50 учасників з портретами героїв Небесної Сотні та загиблих в російсько-українській війні стартували від Меморіального скверу, передає кореспондентка Суспільного з місця події.
Спочатку присутні виконали Державний гімн і хвилиною мовчання вшанували пам'ять полеглих героїв, опісля поклали свічки до їхніх могил. Далі провели руханку.
Учасниця заходу Олександра Коцюбайло каже, що для неї забіг — дуже важлива подія, адже її брат (Герой України Дмитро Коцюбайло на псевдо Да Вінчі — ред.) був учасником Революції Гідності, а зараз захищає Україну на фронті.
"Це — ті події, які ми не можемо викреслити з нашої історії й просто забути. Їх треба пам'ятати. Герої не вмирають лише тоді, якщо про них пам'ятати. Ми не знаємо, що нас чекає завтра. Війна торкається кожного з нас", — розповіла Олександра Коцюбайло.
Ще один учасник забігу з Івано-Франківська Олексій Саф'янік розповідає, бере участь у заході, бо це — найкраще, що він може зробити у цей день.
"Потрібно згадати події Майдану, вшанувати пам'ять людей, які визначили вектор розвитку нашої країни й віддали життя за європейський вибір. У кожної людини була своя історія, своє життя. Страшно усвідомлювати, що в серці нашої столиці — у центрі Києва люди помирали від рук земляків, захищаючи свою країну", — поділився Олексій Саф'янік.
Учасники біжать за маршрутом: Меморіальний сквер — драмтеатр — Вічевий майдан — вулиця Шевченка — міське озеро. Дистанція — завдовжки 8 км, адже стільки років триває війна. Організували Забіг Гідності студенти Української академії лідерства.
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