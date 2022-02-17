18 лютого у музеї Небесної Сотні в Івано-Франківську презентували фотовиставку Олександра Тимошенка "Нескорений Майдан: 2014–2022". В експозиції — 120 робіт з різних локацій Києва під час Революції Гідності.

Подивитися на світлини та пригадати події того часу прийшли учасники Революції Гідності. Про свої враження від виставки вони розповіли кореспондентці Суспільного.

Учасник Євромайдану Володимир Рожнов розглядає світлини подій 2013-2014 років. Чоловік каже, переломним моментом Революції Гідності стали події 19 січня, коли розпочалися сутички на вулиці Грушевського.

Фото: Суспільне Карпати Переломним днем революції Володимир Рожнов називає 19 січня

"А вже через місяць, 19 лютого, зранку, коли зійшло сонце, то я ніби почув гімн усередині: "Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці". Сонця не було, був густий туман, дим від вогню. Але було відчуття, що все закінчилося. Ми пережили це", — каже Володимир Рожнов.

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На кожній світлині з експозиції можна побачити не лише дату, а й точний час та локацію, де відбувалися події Євромайдану – Хрещатик, Банкова, Майдан Незалежності, територія поблизу Верховної Ради України.

Фото: Суспільне Карпати В експозиції виставки — 120 робіт

Виставка, каже учасник Революції Гідності Ярослав Булка, "навіює сумні спогади тих днів, проте все було не марно". Чоловік під час Євромайдану працював на польовій кухні з Мальтійською службою. Пригадує, саме в цей період дивувався силі духу українців.

Фото: Суспільне Карпати Ярослав Булка під час Революції Гідності працював на польовій кухні

"Ми готували їсти мітингувальникам. Робили найкращі чаї – за ними просто утворювалися черги. Багато людей приходили на Майдан Незалежності, щоб допомогти нам почистити картоплю чи ще щось. Все, що людям було потрібно – ми забезпечували", — каже Ярослав Булка.

Фото: Суспільне Карпати Одна зі світлин виставки

Подивитися на світлини прийшла франківка Любов Терлецька. Жінка каже, найбільше приголомшує те, як на фото люди згуртувалися і роблять все разом.

Фото: Суспільне Карпати Подивитися на світлини прийшла франківка Любов Терлецька

"Вражає, наскільки автор зумів показати глибоку єдність всіх людей, які там тоді зібралися. Це те, що мене вражає. Один не може обійтися без іншого. І це — правда, якою треба жити до сьогодні", — розповіла Любов Терлецька.

Фото: Суспільне Карпати Фотовиставка триватиме до 15 травня

Фотовиставка "Нескорений Майдан: 2014–2022" експонуватиметься у музеї Небесної Сотні до 15 травня.

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