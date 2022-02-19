Засновник компанії Virgin Galactic, британський мільярдер Річард Бренсон заявив, що вторгнення Росії в Україну означатиме руйнування Будапештського меморандуму, що матиме катастрофічні наслідки для всього світу.

Про це він написав у статті під назвою "Захист верховенства права", яку оприлюднив у своєму блозі.

Бренсон повідомив, що нещодавно обговорив із послом України у Великій Британії Вадимом Пристайком роль світової бізнес-спільноти у кризі навколо України та необхідність відстоювати мир. Зокрема, посол торкнувся питання Будапештського меморандуму 1994 року, коли Росія підписала зобов'язання "поважати незалежність та суверенітет та існуючі кордони України", а Україна долучилася до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (Будапештського меморандуму) та відмовилася від свого ядерного арсеналу.

За словами бізнесмена, анексія Криму Росією у 2014 році "стала першим серйозним порушенням" цього меморандуму, а ймовірне російське вторгнення в Україну "розірве його на шматки та матиме катастрофічні наслідки". Бренсон вважає, що агресія РФ завдасть ще потужнішого удару по справі роззброєння та нерозповсюдження ядерної зброї, в основі якої лежать міжнародні угоди. А відверта неповага до цих документів "стане катастрофічною практикою для мирного співіснування між державами".

"Який сигнал посилає агресія Москви іншим ядерним державам, які зараз готові підписати міжнародні договори про ядерне роззброєння? Це дуже слизький шлях… Безсумнівно, що продовження агресії Росії проти України демотивує тих, хто раніше хотів скорочувати запаси зброї, оскільки це говорить про те, що будь-яку угоду можна в односторонньому і свавільному порядку розірвати", — заявив бізнесмен.

На його думку, установи, що були створені для підтримки миру та сталого розвитку, не користуються таким же рівнем підтримки та поваги, як раніше, а "міжнародна співпраця поступилася місцем малодумному націоналізму".

"Це справжня загроза верховенству права, якої людство не бачило з часів, що призвели до Другої світової війни. Ця ситуація — не просто погана новина для України саме в цей момент гострої кризи. Це погана новина для кожної нації, теперішньої та майбутньої, яка прагне захистити свій суверенітет", — наголосив Бренсон.

Він вчергове закликав світ підтримати Україну, яка відмовилася від ядерної зброї в обмін на мир і зараз "знаходиться на межі вторгнення тієї самої країни, яка переконала її зробити це".

Що відомо

Наприкінці січня мільярдер Річард Бренсон закликав світовий бізнес об’єднатися та разом відстояти суверенітет України на тлі загрози військового вторгнення РФ.

19 лютого президент Володимир Зеленський під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки ініціював міжнародні консультації держав-підписантів Будапештського меморандуму, який гарантував Україні безпеку в обмін на відмову від ядерної зброї.

15 лютого, три президенти України — Леонід Кравчук, Леонід Кучма і Віктор Ющенко — звернулися до країн-підписантів Меморандуму про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (Будапештського меморандуму). Вони закликали держави-підписанти здійснити конкретні кроки задля стримування Росії та наголосили, що зараз "вирішальний момент, коли ще можна довести, що Будапештський меморандум не був простим обманом".

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