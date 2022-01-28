Мільярдер Річард Бренсон, засновник компанії Vergin Galactic закликав світовий бізнес об’єднатися та разом відстояти суверенітет України на тлі загрози військового вторгнення РФ.

Такий заклик він висловив у своїй статті "Мої думки про Україну та Росію", опублікованій на сайті Virgin 27 січня.

Річард Бренсон розповідає, що протягом багатьох років він виступає проти несправедливих воєн. Зокрема, він виступив проти американської операції в Іраку. З 2014 року він також намагався мобілізувати світовий бізнес у протистоянні російській агресії в Україні. Проте, як розповідає Бренсон, тоді жоден російський бізнесмен не підтримав цю ініціативу, боячись розправи влади. Натомість зараз, як каже мільярдер, багато співрозмовників погоджуються, що війна України та Росії призведе до жахливих наслідків.

"Для бізнес-лідерів саме зараз час об’єднатися та стати на захист українського суверенітету. Навіть якщо такі дії матимуть ціну, ми всі маємо послати чіткий сигнал, що одностороння агресія завжди є неприйнятною і що світова бізнес-спільнота підтримає весь спектр санкцій проти будь-якої держави, яка прагне порушувати суверенітет іншої держави", – пише Бренсон.

Що відомо

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову із президентом США Джозефом Байденом, обговоривши із ним дипломатичні зусилля щодо деескалації на кордоні з Росією та можливість фінансової підтримки України.

У Міністерстві закордонних справ Російської Федерації заявили, що для Росії "неприйнятною" є навіть думка про війну з Україною, і РФ "ні на кого нападати не збирається".

На початку листопада 2021-го американські ЗМІ повідомили про скупчення російської техніки на кордоні з Україною. Тоді у Міноборони та РНБО заперечили цю інформацію. 21 листопада голова української розвідки заявив, що Росія сконцентрувала біля кордонів з Україною понад 92 тисячі військовослужбовців і готується до нападу до кінця січня-на початку лютого 2022 року.

В ОБСЄ вважають, що ризик початку війни в Європі нині значно вищий, ніж будь-коли за останні 30 років.

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