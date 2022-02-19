Неподалік турецького міста Конья через снігопад та ожеледь перекинувся туристичний автобус. Внаслідок аварії загинули п'ятеро людей, десятки пасажирів отримали травми.

Про це повідомляє турецьке видання Hurriyet.

Зазначається, що аварія сталася на 47-му кілометрі автомагістралі Конья-Аксарай. Автобус прямував з Ізміру до Каппадокії. Через обмерзання дороги водій не впорався з керуванням, у результаті чого транспортний засіб вилетів з проїжджої частини та перекинувся. У ДТП загинули п’ятеро людей, 42 людини отримали травми, двоє з них тяжкі.

Зазначається, що всього в автобусі перебували 47 людей, в тому числі двоє водіїв, яких затримали. Наразі на місці ДТП працюють екстрені служби, медики та поліція. Постраждалих доправляють до лікарень.

Що відомо

7 лютого у Туреччині в аварію потрапив пасажирський автобус, у результаті було травмовано 13 людей.

25 січня у районі Чінґфорд на північному сході Лондона двоповерховий автобус із дітьми врізався в стіну кав’ярні. Щонайменше 19 людей отримали травми, із них п’ятьох — трьох дітей і двох дорослих — ушпиталили.

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