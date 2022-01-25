У районі Чінґфорд на північному сході Лондона вранці 25 січня двоповерховий автобус із дітьми врізався в стіну кав’ярні. У результаті щонайменше 19 людей зазнали поранень, із них п’ятьох — трьох дітей і двох дорослих — забрали в лікарню.
Про це повідомляють BBC і Sky News.
Аварія сталася близько 8:20 ранку за місцевим часом. Двоповерховий автобус із дітьми врізався в кав’ярню, де розташована електрична підстанція. За попередніми даними, у водія автобуса, імовірно, відмовили гальма: перед зіткненням транспортний засіб заїхав на узбіччя.
На місце аварії протягом 10 хвилин прибули медики, поліція та рятувальники. Водій унаслідок зіткнення не міг вибратися з автобуса самостійно, рятувальникам довелося його визволяти. Більшість пасажирів відбулися легкими пораненнями — їм надали допомогу на місці.
За словами Еріка Ґаріпа — власника кав’ярні, в яку врізався автобус, — він і перехожі витягали людей із автобуса через евакуаційний вихід.
"В автобусі були батьки дітей і плакали. Я намагався їх заспокоїти, але вони були в шоковому стані… Було кепсько. Усі вони (діти — ред.) були налякані й плакали", — пригадує чоловік.
Своє співчуття щодо ДТП висловили мер Лондона Садік Хан і лондонська школа, в якій навчалися діти, що були в автобусі. Поліція британської столиці заявила, що здійснює розслідування обставин аварії.
За даними транспортного управління Лондона, у 2021 році в ДТП за участі автобусів загинули 10 людей, ще 17 зазнали поранень.
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