У Туреччині пасажирський автобус потрапив у ДТП, 13 людей травмовані

У Туреччині в ДТП потрапив пасажирський автобус, у результатів було травмовано 13 людей.
Лобове зіткнення мікроавтобуса з легковиком сталося на 5-му кілометрі траси Сіверек-Чермік, передає CNN Türk.
Потерпілих доставлено до Сіверекської державної лікарні.
Наразі за фактом ДТП у країні розпочали розслідування. За попередніми даними, інцидент стався через порушення смуги для руху одним із транспортних засобів.
Що відомо
- У районі Чінґфорд на північному сході Лондона вранці 25 січня двоповерховий автобус із дітьми врізався в стіну кав’ярні. У результаті щонайменше 19 людей зазнали поранень, із них п’ятьох — трьох дітей і двох дорослих — забрали в лікарню.
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