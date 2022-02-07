У Туреччині пасажирський автобус потрапив у ДТП, 13 людей травмовані

У Туреччині в ДТП потрапив пасажирський автобус, у результатів було травмовано 13 людей.

Лобове зіткнення мікроавтобуса з легковиком сталося на 5-му кілометрі траси Сіверек-Чермік, передає CNN Türk.

Потерпілих доставлено до Сіверекської державної лікарні.

Наразі за фактом ДТП у країні розпочали розслідування. За попередніми даними, інцидент стався через порушення смуги для руху одним із транспортних засобів.

Що відомо

У районі Чінґфорд на північному сході Лондона вранці 25 січня двоповерховий автобус із дітьми врізався в стіну кав’ярні. У результаті щонайменше 19 людей зазнали поранень, із них п’ятьох — трьох дітей і двох дорослих — забрали в лікарню.

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