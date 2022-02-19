Проникли в будинок. У Миколаєві правоохоронці розшукають чотирьох чоловіків

У Миколаєві в ніч проти 19 лютого до будинку, що на проспекті Богоявленскому, проникли четверо людей у масках та рукавичках. Погрожуючи, нападники змусили господаря будинку віддати збереження.

Інформацію кореспондентам Суспільного підтвердила речниця Нацполіції Інна Парфенова.

За словами речниці поліції, люди, що проникли до будинку, зв’язали усіх членів родини та побили господаря. Погрожуючи, змусили власника будинку віддати усі збереження. Остаточна сума грошей встановлюється.

Нападників розшукують поліцейські.

За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ознаками ч. 3 ст. 187 Кримінального кодексу України "Розбій". Санкція статті передбачає позбавленням волі на строк до дванадцяти років із конфіскацією майна.

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