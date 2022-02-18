У Миколаєві 18 лютого, близько 12:00, на зупинці "БК Будівельників", легкове авто збило дитину, яка виходила з трамвая на зупинці.

Інформацію про це кореспондентам Суспільного підтвердила речниця підприємства "Миколаївелектротранс" Катерина Висоцька.

За словами речниці, на місці ДТП працюють слідчі.

Дитину госпіталізували до лікарні.

Рух трамваїв за маршрутом №1 здійснюється у звичному режимі.

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Що відомо

Відповідно до Правил дорожнього руху, водій транспортного засобу повинен зупинитися, щоб дати дорогу пішоходам, які йдуть з боку відчинених дверей до (або від) трамвая, що стоїть на зупинці, якщо посадка чи висадка проводиться з проїзної частини чи посадкового майданчика, розміщеного на ній. Продовжувати рух дозволяється лише тоді, коли пішоходи залишать проїзну частину і в трамваї зачиняться двері.

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