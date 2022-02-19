З понеділка - до школи: у Кам'янець-Подільській громаді відновлять очне навчання

У Кам'янець-Подільській громаді на Хмельниччині прийняли рішення відновити очне навчання у школах. Про це повідомили у пресслужбі Кам'янець-Подільської міської ради.

За їхньою інформацією, діти повернуться до навчальних закладів з понеділка, 21 лютого.

"Зважаючи на зменшення захворюваності на ковід серед дітей та педагогів, міська комісія з питань ТЕБ і НС прийняла рішення відновити стаціонарне навчання у школах громади з дотриманням карантинних вимог", - йдеться у повідомлені.

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