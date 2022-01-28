"Дистанційка" у Хмельницькому: думки учасників освітнього процесу

54 навчальних заклади Хмельницької громади з 31 січня переходять на дистанційну форму навчання. З них 39 - школи міста. Про це розповіла виконуюча обов’язки директора департаменту освіта та науки Хмельницької міської ради Ольга Кшановська. Рішення про дистанційне навчання ухвалила комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій через збільшення кількості хворих на COVID-19.

Вчителька англійської мови 17 ліцею Ольга Лабай проводить урок в 6-му класі. Заняття відбувається дистанційно. Діти навчаються з дому, розповідає Ольга Лабай. За допомогою комп’ютера та інтернету учні під’єднуються до уроку. Так працюють вже тиждень, у класі є хворі на ковід, - каже вчителька: "На дистанційному навчанні я маю можливість дітям транслювати на екран, оскільки ми працюємо в Zoomі (програма для відеоконференцій), різноманітну інформацію із Google (пошуковий сервіс), і додаткові матеріали, які є в мене на екрані".

Дистанційний урок триває 30 хвилин, розповідає Ольга Лабай. Вчителька використовує зараз також підручники, які є в учнів. Під час очного навчання дітям демонструвала матеріал зі свого комп’ютера. Розповідає: "Оскільки на очному навчанні не всі класи забезпечені широкоформатними телевізорами, не завжди маємо можливість працювати. Якщо дитина гарно мотивована, вона буде працювати і в офлайн форматі, і в онлайн форматі. Якщо мотивації трішки менше, на дистанції вона знижується до мінімуму".

У паралельному 6-му класі на уроці присутні 20 учнів із 29, каже вчителька біології Інна Журко. Урок "Навчаємось разом" проходить очно. Вчителька транслює матеріал зі свого комп’ютера на телевізор, що розташований над дошкою. Учні працюють парами. За словами Інни Журко, під час дистанційного навчання проблемою може бути відсутність інтернету у дітей.

Учень шостого класу Хмельницького ліцею № 17 Кирило Яковенко каже: "Більше всього подобається на уроці - це дивитися презентації, ну, і з такими текстами працювати".

17 класів Хмельницького ліцею №17 зараз навчаються дистанційно через виявлення хворих на ковід, розповідає директор закладу Вадим Пірог: "На даний момент відсутні 25 дітей, в яких підтверджено ковід. На сьогодні на лікарняному 18 вчителів. у 9 з них офіційно підтверджено коронавірусну інфекцію".

З тридцять першого січня усі школи Хмельницької тергромади переходять на дистанційне навчання. Про це розповіла виконуюча обов’язки директора міського департаменту освіта та науки Ольга Кшановська. За її словами, учнів перших- одинадцятих класів на тиждень переведуть на дистанційне навчання. Освітній процес буде організовуватися за допомогою технологій дистанційного навчання.

Переводять школи на дистанційний формат роботи через збільшення хворих на ковід та сезонні захворювання, розповідає генеральний директор Хмельницького обласного центру контролю та профілактики хвороб міністерства охорони здоров’я України Микола Габрикевич. Додає: "Щоб обмежити зустрічі хворих людей із здоровими. У нас завжди у січні-лютому - це пік захворюваності на гострі респіраторно-вірусні інфекції. При дослідженнях, те що є, зараз йде 60, 70, а в деяких пробах, що привозять з регіонів, практично до 70-80% позитивний результат на ковід".

Дитячий та сімейний психолог Ірина Атаманчук розповідає про "підводні камені" дистанційного навчання: "Не засвоюється той матеріал, нема того контакту з вчителями, з учнями, немає можливості ставити питання такі, як би діти хотіли, і вчитель не може дистанційно звернути увагу на всіх дітей".

Як розповіла Ольга Кшановська, ситуацію із захворюваністю у школах моніторитимуть. Якщо кількість хворих зменшиться, з сьомого лютого школи громади запрацюють у звичному форматі.

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