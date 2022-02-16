У громаді на Хмельниччині планують відновити очне навчання

У Старокостянтинівській міській тергромаді на засіданні комісії з питань ТЕБ та НС вирішили відновити очне навчання у закладах освіти.

Про це повідомили у пресслужбі Старокостянтинівської міської ради.

"Комісія вирішила перевести заклади загальної середньої, позашкільної освіти та дошкільні навчальні заклади сільських населених пунктів Старокостянтинівської міської територіальної громади на очну форму навчання з 21 лютого 2022 року", - повідомили у міській раді.

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