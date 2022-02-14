298 шкіл Хмельниччини у "червоній" зоні відновили очне навчання

298 шкіл Хмельниччини відновили очне навчання, після того, як область опинилася у "червоній" зоні епіднебезпеки. Про це Суспільному розповіла директорка обласного департаменту освіти та науки Дарія Басюк. За її словами, ці навчальні заклади запрацювали, бо мають сто відсотків вакцинованого персоналу. А за цієї умови, як каже Дарія Басюк, навчання дозволене навіть у "червоній" зоні карантину.

Від вчора, 14 лютого, учні хмельницької школи №22 навчаються в очному форматі, розповідає учителька хімії Алла Тоненька. За її словами в класі присутні 24 дитини з 25-ти. На уроці вивчають тему Метали. Вчителька каже, два тижні учні навчалися дистанційно. У цьому форматі під час уроку проводили й досліди.

"Є відеоуроки, є відеопрезентації, де можна побачити і можна продемонструвати. Є певні прогалини, потрібно доганяти, дещо повторювати, нагадувати, є трішки, але не катастрофічно", - говорить вчителька.

Олександр Гаврищук навчається в 11 класі двадцять другої школи, розповідає дистанційно працювати було важче.

"Очно легше навчатися, легше сприймається матеріал, все більш зрозуміло, на дистанційному навчанні важко, важче зрозуміти по відеоуроках певні матеріали", - каже хлопець.

Вчителька початкової школи Людмила Марцюга проводить урок в першому класі школи №22. Його учні також працювали дистанційно. Зараз триває урок 35 хвилин. За словами Людмили Марцюги, під час дистанційного навчання більше часу відводили на організаційний момент. У деяких учнів були проблеми з інтернетом.

"У нас використання різноманітних засобів, безпосередньо робота за комп’ютером триває не більше 10-ти хвилин. І, в принципі, оскільки дітки, здебільшого працюють за допомогою гаджетів,є певні обмеження, щоб дітки не дивилися так часто в екран. Коли дітки в живу спілкуються, і краще розуміють навчальний матеріал", - розповідає Людмила Марцюга.

Андрій Пилипчук батько учнів четвертого та першого класів. Каже, під час дистанційного навчання по черзі з дружиною були біля дітей.

"Вони двоє вдома: в одного 2 уроки, потім більша перерва. В іншого - урок. Один одному заважають. Потрібно 2 комп’ютери, бо на телефоні картинка мала. Для батьків навантаження, бо їх потрібно вдома більше контролювати, приділяти більше часу", - каже батько.

Загальноосвітня школа №22 відновила очну роботу, бо вакциновані 100% колективу. Розповідає директорка закладу, Лариса Пастух. За її словами, запрацювали одразу всі класи. Навчання дистанційно важче давалося учням початкових класів, каже Лариса Пастух.

Фото: Суспільне Поділля 298 шкіл Хмельниччини у "червоній" зоні відновили очне навчання

"Були такі випадки, коли батьки просили про індивідуальні консультації вже після 17-ї, 18-ї години, коли вони приходили з роботи, щось було незрозуміло, вчителі співпрацювали і виходили на зв'язок", - говорить директорка школи.

Виконуюча обов’язки директора хмельницького департаменту освіти та науки Ольга Кшановська розповідає 14 лютого всі 39 шкіл міста запрацювали у звичайному режимі.

"Попередній тиждень в очному форматі навчалися лише заклади громади, тобто сільські заклади. В разі виявлення хворої дитини на ковід, ми так само, за процедурою клас відправляємо на самоізоляцію терміном до двох тижнів, від останнього дня перебування дитини в закладі", - каже посадовиця.

298 шкіл області відновили очне навчання, розповіла директорка обласного департаменту освіти та науки, Дарія Басюк.

"У нас сьогодні 281 школа працює дистанційно, 19 шкіл працюють в обмеженому дистанційному режимі. Це що значить, що початкові класи працюють, а старші класи, вони відправлені на дистанційку", - каже посадовиця.

За словами Дарії Басюк, рішення про переведення шкіл на дистанційне навчання приймає засновник.

"Якщо це заклад обласного підпорядкування – це приймає рішення департамент. Якщо це заклад територіальної громади, відповідно, приймає рішення орган освіти в територіальній громаді", - повідомила Дарія Басюк..

Дистанційне навчання понизило рівень знань учнів за роки пандемії. Каже Дарія Басюк, за її словами, Державну підсумкову атестацію у 4-х та дев’ятих класах цьогоріч поки не відміняли.

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