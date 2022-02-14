298 шкіл Хмельниччини у "червоній" зоні відновили очне навчання

298 шкіл Хмельниччини відновили очне навчання, після того, як область опинилася у "червоній" зоні епіднебезпеки. Про це Суспільному розповіла директорка обласного департаменту освіти та науки Дарія Басюк. За її словами, ці навчальні заклади запрацювали, бо мають сто відсотків вакцинованого персоналу. А за цієї умови, як каже Дарія Басюк, навчання дозволене навіть у "червоній" зоні карантину.
Від вчора, 14 лютого, учні хмельницької школи №22 навчаються в очному форматі, розповідає учителька хімії Алла Тоненька. За її словами в класі присутні 24 дитини з 25-ти. На уроці вивчають тему Метали. Вчителька каже, два тижні учні навчалися дистанційно. У цьому форматі під час уроку проводили й досліди.
"Є відеоуроки, є відеопрезентації, де можна побачити і можна продемонструвати. Є певні прогалини, потрібно доганяти, дещо повторювати, нагадувати, є трішки, але не катастрофічно", - говорить вчителька.
Олександр Гаврищук навчається в 11 класі двадцять другої школи, розповідає дистанційно працювати було важче.
"Очно легше навчатися, легше сприймається матеріал, все більш зрозуміло, на дистанційному навчанні важко, важче зрозуміти по відеоуроках певні матеріали", - каже хлопець.
Вчителька початкової школи Людмила Марцюга проводить урок в першому класі школи №22. Його учні також працювали дистанційно. Зараз триває урок 35 хвилин. За словами Людмили Марцюги, під час дистанційного навчання більше часу відводили на організаційний момент. У деяких учнів були проблеми з інтернетом.
"У нас використання різноманітних засобів, безпосередньо робота за комп’ютером триває не більше 10-ти хвилин. І, в принципі, оскільки дітки, здебільшого працюють за допомогою гаджетів,є певні обмеження, щоб дітки не дивилися так часто в екран. Коли дітки в живу спілкуються, і краще розуміють навчальний матеріал", - розповідає Людмила Марцюга.
Андрій Пилипчук батько учнів четвертого та першого класів. Каже, під час дистанційного навчання по черзі з дружиною були біля дітей.
"Вони двоє вдома: в одного 2 уроки, потім більша перерва. В іншого - урок. Один одному заважають. Потрібно 2 комп’ютери, бо на телефоні картинка мала. Для батьків навантаження, бо їх потрібно вдома більше контролювати, приділяти більше часу", - каже батько.
Загальноосвітня школа №22 відновила очну роботу, бо вакциновані 100% колективу. Розповідає директорка закладу, Лариса Пастух. За її словами, запрацювали одразу всі класи. Навчання дистанційно важче давалося учням початкових класів, каже Лариса Пастух.
"Були такі випадки, коли батьки просили про індивідуальні консультації вже після 17-ї, 18-ї години, коли вони приходили з роботи, щось було незрозуміло, вчителі співпрацювали і виходили на зв'язок", - говорить директорка школи.
Виконуюча обов’язки директора хмельницького департаменту освіти та науки Ольга Кшановська розповідає 14 лютого всі 39 шкіл міста запрацювали у звичайному режимі.
"Попередній тиждень в очному форматі навчалися лише заклади громади, тобто сільські заклади. В разі виявлення хворої дитини на ковід, ми так само, за процедурою клас відправляємо на самоізоляцію терміном до двох тижнів, від останнього дня перебування дитини в закладі", - каже посадовиця.
298 шкіл області відновили очне навчання, розповіла директорка обласного департаменту освіти та науки, Дарія Басюк.
"У нас сьогодні 281 школа працює дистанційно, 19 шкіл працюють в обмеженому дистанційному режимі. Це що значить, що початкові класи працюють, а старші класи, вони відправлені на дистанційку", - каже посадовиця.
За словами Дарії Басюк, рішення про переведення шкіл на дистанційне навчання приймає засновник.
"Якщо це заклад обласного підпорядкування – це приймає рішення департамент. Якщо це заклад територіальної громади, відповідно, приймає рішення орган освіти в територіальній громаді", - повідомила Дарія Басюк..
Дистанційне навчання понизило рівень знань учнів за роки пандемії. Каже Дарія Басюк, за її словами, Державну підсумкову атестацію у 4-х та дев’ятих класах цьогоріч поки не відміняли.
Що відомо
- "Червона" зона: у школах Хмельницького відновлять очне навчання
- На Хмельниччині учні 403 шкіл навчаються дистанційно - ОДА