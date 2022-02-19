На Івано-Франківщині за добу медики виявили 469 нових випадків COVID-19

Упродовж 18 лютого на Прикарпатті медики зафіксували 469 нових випадків COVID-19. Про це на Facebook-сторінці Івано-Франківського обласного центру контролю та профілактики хвороб.

Недугу виявили у 267 жителів Івано-Франківського, 95 — Коломийського, 23 — Калуського, 49 — Надвірнянського, 31 — Косівського та чотирьох — Верховинського районів. Від початку пандемії COVID-19 медпрацівники зареєстрували у 180 208 прикарпатців.

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На Івано-Франківщині впродовж 18 лютого медики зафіксували шість летальних випадків з коронавірусом. Від початку пандемії в області з підтвердженим діагнозом COVID-19 померли 3 440 людей.

Одужання від коронавірусної хвороби за добу медпрацівники підтвердили 1 079 прикарпатцям. Загалом COVID-19 подолали 147 352 жителі області.

За добу 18 лютого в Україні медики зафіксували 31 125 нових випадків COVID-19, через ускладнення хвороби померли 260 людей.

Що відомо

З 24 січня Івано-Франківщина перейшла у "червону" карантинну зону. Таке рішення ухвалили 21 січня на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

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