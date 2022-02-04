Понад мільйон українців хворіє на різні форми раку. У 2020 році країна була на 2 місці в Європі за темпами його поширення. Одна із причин — пізнє виявлення хвороби. Про те, як лікують рак у нас, чи можна це зробити безкоштовно та що робити, якщо дізналися про діагноз, Суспільне поспілкувалося із Арманом Качаряном — державним експертом міністерства охорони здоров'я України.

Скільки у нас офіційно онкохворих?

1 мільйон 11 тисяч пацієнтів. Найбільше щороку діагностують колоректальний рак. Але якщо дивитися за поділом на стать, то в чоловіків перше місце посідає рак простати і рак легень. Останній — перший і за смертністю. Щороку від нього помирає 9-10 тисяч людей.

У жінок це рак молочної залози. Смертність нижча. У 2020 році було 5,5 тисяч смертей.

На якій стадії найчастіше діагностують рак?

Рак — це різноманітна група захворювань. Все залежить від того, яка локалізація, природа пухлини, її біологія. Відповідно і стадіювання досить різне. Наприклад, рак шлунка на 4 стадії діагностується у близько 40% всіх випадків. Така ж ситуація з раком підшлункової залози і з раком легень. А рак молочної залози на 4 стадії діагностується всього лиш у 10% пацієнтів. Тому що про нього простіше дізнатися на ранніх стадіях — жінці достатньо зробити ультразвукове дослідження, або ж мамографію.

Є онкологічні захворювання, які можна діагностувати на ранніх стадіях, а є такі, які взагалі можна попередити. Проблеми тут дві. Перша — не всі лікарі в загальній практиці гарно обізнані з симптомами онкологічних захворювань. Окрім цього, самі пацієнти не ходять до лікарів. В одних немає культури догляду за собою, в інших — довіри до системи охорони здоров’я.

Як держава допомагає онкохворим?

Якщо шукати перемоги медичної реформи, то онкологія — одна з них. З квітня 2020 року розпочалася програма медичних гарантій. Гроші пішли за пацієнтом. Онкологічні заклади отримали більше коштів, ніж це було історично у всі попередні роки. В 2020-му загальна сума була близько 3 млрд 100 млн гривень. В 2021 році виплатили вже 4,5 млрд. Цього року планується 7 млрд 400 млн.

В 2020 році за пролікований випадок закладу платили 17 тисяч 800 грн, за дитину — 70 тисяч. Цього року тариф складає вже 35 тисяч, а за дитину — 130 тисяч. Це за хіміотерапевтичне лікування. Лікування онкогематологічних захворювань, які поширені серед дітей, складає 220 тисяч гривень. І в цей тариф не входить вартість препаратів. Тобто окремо держава закуповує лікарські засоби і розподіляє їх між закладами охорони здоров’я.

Півтора року тому Україна була другою серед країн Європи за темпами поширення раку. Які причини цього?

Торік у нас померло близько 70 тисяч людей. І це — середня щорічна цифра. Онкологічна допомога повинна надаватися системно. Починаючи від профілактики, щоб попередити розвиток захворювання, і закінчуючи ранньою діагностикою, лікуванням, паліативною допомогою. Ми зараз розробляємо стратегію, яка спрямована саме на це, на роботу на кожному з етапів. Зрозуміло, що, умовно кажучи, ми трохи пізно почали, але принаймні точно знаємо, що треба робити, тому що бачимо досвід інших країн.

Серед основних проблем — і рівень освіченості, і недовіри, і, можливо, рівень освіти лікарів. Тому що у нас мало місць, в яких можуть ефективно підготувати лікаря-онколога.

Правильно лікувати, діагностувати вчать в гарних закладах, в місцях, де дійсно лікують багато таких пацієнтів. Цього року в бюджетній програмі врахована закупівля дороговартісного обладнання для лікування онкологічних захворювань. Це лінійний прискорювач, променева терапія.

Скільки таких мають закупити?

Плануємо 15-20. Це дороговартісне високотехнологічне обладнання. Щоб на ньому працювати, мають бути відповідні фахівці. Також елементарно потрібне спеціально обладнане місце, куди його встановити, тому що це джерело іонізуючого випромінювання, радіації. Тобто це не так, що купив обладнання і завтра його використовуєш.

Нам вистачає фахівців?

Настільки, скільки зараз є обладнання — вистачає. З’явиться нове, буде попит і пропозиція — нові променеві терапевти, радіологи, медичні фізики.

Якщо людина приходить в лікарню з 3 стадією раку, на яку допомогу вона може розраховувати від держави?

Вона повинна мати направлення сімейного чи будь-якого іншого лікаря. Той має подивитися на сайті національної служби здоров’я, які заклади законтрактовані на надання послуг пацієнтам з онкологічними захворюваннями. Людина приходить в цей заклад, і їй безоплатно повинні провести обстеження, призначити лікування, виконати його, надати послуги з реабілітації. Це все включено в пакет медичних послуг.

Якщо є бажання детально вивчити це питання, на сайті Національної служби здоров’я України щороку публікуються специфікації та умови закупівлі послуг. Тобто там визначено, який обсяг послуг мають надати в лікарні в межах пакету хіміотерапевтичного лікування та діагностики. Зазвичай те, що потрібно для лікування, в нього включено.

Яку допомогу пацієнт отримує після того, як він виліковується?

Є заклади, які надають безоплатно послуги з реабілітації. Якщо захворювання невиліковне і лікування лише полегшує симптоми, є відповідний пакет паліативної допомоги. Він передбачає, що до пацієнта може приїжджати мобільна бригада, або він може отримати ці послуги у спеціальних відділеннях в закладах охорони здоров’я.

Яка загальна тенденція: з кожним роком кількість захворювань збільшується чи навпаки?

Загалом збільшується. Але є форми, на які почали хворіти менше. Це, наприклад, інфекційні раки, рак шийки матки, печінки. Тютюнопаління все менше, тож поступово рак легень теж буде зменшуватись.

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