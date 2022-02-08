Як та для чого варто приймати вітамін D

Результати дослідження науковців з університету Бар-Ілан (Ізраїль) демонструють потенційну кореляцію між низьким рівнем вітаміну D і підвищеним ризиком зараження вірусом SARS-COV-2. Ще раніше вчені виявили, що в деяких дослідженнях йдеться про захисну дію вітаміну D проти вірусу грипу. Спеціалісти проводять подальші дослідження, щоб з’ясувати, чи дійсно вітамін D може захистити людей від вірусів. Суспільне розбиралося, чи доведена його користь для здоров'я та які можуть бути наслідки передозування.

Вітамін чи гормон

Поняття "вітамін D" об’єднує жиророзчинні вітаміни D2 і D3. Німецький біохімік Адольф Віндаус, який виділив вітамін D, спочатку отримав три його форми — D1, D2 і D3. Пізніше з’ясувалося, що D1 був сумішшю кількох сполук. Тож це поняття більше не використовується, а важливими для організму людини вважають форми D2 і D3.

D традиційно називають вітаміном, а втім, за своїми біохімічними характеристиками він є попередником гормону кальцитріолу, який утворюється в нирках. Під дією сонячного світла людина може самостійно синтезувати вітамін D3 із холестерину. Проте його також можна отримати з продуктів харчування:

жирних видів риби (оселедець, скумбрія, сардини, лосось);

молока;

вершкового масла;

яєць.

Вітамін D2 не виробляється в тілі людини. Його можна отримати виключно з їжі:

грибів;

дріжджів;

бобових;

зернових;

шпинату.

Роль вітаміну D в організмі людини

D2 і D3 засвоюються у тонкому кишечнику. Його клітини мають спеціальні білки, які можуть переносити вітамін D. Проте певна кількість вітаміну здатна проникати в клітини без сторонньої допомоги. На відміну від інших активних речовин, ні вік, ні ожиріння не впливають на засвоєння вітаміну D.

Основними його функціями в організмі людини є:

регуляція обміну кальцію і фосфору;

зменшення рівнів запалення;

участь у процесах росту клітин, роботі нервової, м'язової та імунної систем;

перетравлювання глюкози;

робота генів, що регулюють розмноження клітин.

Здоров’я кісток і зубів

Вітамін D допомагає засвоєнню кальцію і фосфору, які надходять в організм із їжею. Це забезпечує нормальну концентрацію кальцію в сироватці крові людини, що попереджає демінералізацію ("м’якість") кісток і судоми м’язів.

Вітамін D також потрібен для росту та оновлення кісток, яке трапляється раз на 30 років. Люди із дефіцитом вітаміну D можуть мати тонкі, ламкі або деформовані кістки і зуби. Достатня кількість вітаміну D запобігає рахіту у дітей. Разом з кальцієм вітамін D допомагає захистити літніх людей від остеопорозу.

Вітамін D і здоров’я серцево-судинної системи

Дослідження науковців з Варшавського медичного університету свідчить, що вітамін D важливий не лише для росту скелету малюків, а й для здоров’я їхніх судин. Вчені виявили, що діти, які зростали за умов дефіциту вітаміну D, мали порушення жорсткості стінок артерій.

В іншому дослідженні, проведеному науковцями з Бостонського університету, говориться, що відновлення рівня вітаміну D в крові сприяє нормалізації кров’яного тиску. Ба більше, стабілізований тиск крові пацієнтів спостерігався щонайменше протягом наступних дев’яти місяців після нормалізації рівня вітаміну D в крові. Автори дослідження припускають, що це може бути пов’язане зі зниженням рівня гормону реніну, що забезпечує підвищення тиску крові.

Вітамін D і вагітність

Дослідження опубліковане у журналі Midwifery Womens Health доводить, що дефіцит вітаміну D під час вагітності може спровокувати проблеми з тиском у матері і плоду починаючи з 20-го тижня вагітності, що може стати причиною передчасних пологів.

Втім, небезпечними можуть бути як низькі, так і завищені рівні вітаміну D. Це виявили вчені з німецького Лейпцигу — діти жінок, які під час вагітності споживали надмірну кількість вітаміну D, мали підвищений ризик розвитку харчових алергій у віці до 2 років.

Вітамін D і депресія

Науковці з’ясували, що низький рівень вітаміну D у сироватці крові може підвищити ризик появи тривожності та депресії. D залучений у роботу нейромедіаторів — речовин, які забезпечують "спілкування" між нервовими клітинами. Саме порушення рівноваги їхньої роботи є однією з причин ментальних розладів, таких як депресія і тривожність.

Спостереження за 7,5 тисячами американців з порушеннями ментального здоров’я виявило, що люди з дефіцитом вітаміну D часто мають депресію, а його добавки допомагають поліпшити стан пацієнтів. Мета-аналіз усіх доступних у 2015 році досліджень свідчить, що додавання різних доз добавок вітаміну D до раціону людей із депресією не сприяло поліпшенню їхнього стану. Втім, автори аналізу зазначили, що в більшості він охоплював людей, які мали низький ступінь прояву депресивного розладу і достатній рівень вітаміну D в сироватці крові.

Дефіцит вітаміну D

Дані Національного інституту здоров’я США свідчать, що люди, які живуть у помірних широтах, де знаходиться Україна, можуть самостійно синтезувати вітамін D під дією сонячного світла. Втім, деякі фактори можуть знизити його рівень в організмі людини. До них належать:

користування сонцезахисним кремом;

темний колір шкіри;

високий рівень забруднення повітря;

висока щільність забудови в місті, яка блокує сонячні промені;

вагітність і грудне вигодовування.

Людям, на яких діє хоча б один зі згаданих чинників, слід подбати про вживання продуктів, багатих вітаміном D. Додатково можна звернутися до сімейного лікаря, який перевірить рівень вітаміну D у сироватці крові та в разі дефіциту порадить приймати добавку у капсулах.

Чи можливе передозування

Передозування трапляється рідко, однак результати клінічного дослідження в Австралії свідчать, що споживання високих доз вітаміну D підвищує ризик переломів кісток у жінок, а також може сприяти утворенню каменів у нирках як жінок, так і чоловіків.

Найкращим джерелом вітаміну D є прогулянки на свіжому повітрі та харчові продукти. Втім, якщо людина має лабораторно доведений дефіцит або знаходиться в групі підвищеного ризику й не може отримати достатню кількість вітаміну з їжі, варто звернутися за консультацією до лікаря.

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