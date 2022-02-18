У Баштанській громаді за гроші державної субвенції та місцевого бюджету придбали два автобуси. На транспорті розмістили фото нардепа Ігоря Негулевського та партійну символіку "Слуги народу".

За словами Баштанського міського голови Олександра Берегового, в міській раді не знають, хто прийняв рішення клеїти наліпки із зображенням нардепа від "Слуги народу" на комунальний транспорт.

"Я в понеділок тільки вийшов з лікарняного, то я не можу на 100 відсотків відповісти на дане питання. Мені треба дане питання вивчати", — каже Олександр Береговий

За його словами, придбали два автобуси, за субвенцію Ігоря Негулевського зі співфінансуванням з міського бюджету.

"Були придбані за субвенцію народного депутата і за наше співфінансування. Субвенція народного депутата, яка виділяється всім народним депутатам. Ми до нього звернулись по допомогу, бо в нашому місті місцевого автобуса, який би перевозив людей, ніколи в житті не було", — розповідає Олександр Береговий.

Фото: Валентина Гурова/Суспільне Миколаїв На автобусах розмістили фото нардепа

"Ініціативу підтримував та голосував "за" купівлю нових автобусів, адже громаді це необхідно", — говорить депутат міськради від партії "Європейська солідарність" Віталій Грицюк. Фото та написи на автобусах вважає піаром.

"Ми взагалі були шоковані щодо такого піару, тому що нам на звіті заступника міського голови навіть було представлено, що це "субвенція депутата Негулевського". Вони навіть не називають, що це державна субвенція за підтримки. Ми розуміємо, що депутат є на окрузі, який допомагає, але приписувати собі, наче це його кошти — це взагалі неприпустимо. Це неповага до держави, до президента, до Кабміну", — говорить Віталій Грицюк.

Житель Баштанки Володимир Яник побачив нові автобуси, коли прийшов на засідання сесії міської ради. За словами чоловіка, його здивувало те, що для громади придбали уживаний транспорт, також не зрозуміла наявність партійної символіки на ньому.

Фото: Валентина Гурова/Суспільне Миколаїв Автобуси з партійною символікою

Читайте також: "В одній із громад Миколаївщини облаштовують комунальний пункт утримання безпритульних собак"

Дізнатись у народного депутата Ігоря Негулевського, чиї фото розміщені на автобусах, чи укладав він договір на розміщення реклами, нам не вдалось.

На своїй сторінці у "Фейбуці" Негулевський написав: "Чому ми кажемо про це? Чому народні обранці розповідають про свої результати? Тому що ви маєте про це знати. Це мій звіт вам і він зроблений у такому вигляді. Я хочу, щоб ви зрозуміли, що ви недарма віддали за мене свій голос. Я хочу, щоб ви не пошкодували про свій вибір. Я хочу виправдати вашу довіру".

За словами політолога Олександра Ухмановського, в період проведення виборчої кампанії розміщення подібних наліпок, бордів не є порушенням Закону. Чоловік говорить, що на заході таке називають "Політична корупція".

"Однозначно, це є піар. Однозначно, це використовують політичні лідери, чиновники для того, щоб набути собі рейтингу в очах виборців. І це лише одна мета, тому що, якби людина вела б дійсно незалежну політичну діяльність, була б чесна зі своїми виборцями, то вона б вказувала, що це вона спромоглась якоїсь субсидії, включення Миколаївського регіону у державну програму", – говорить політолог Олександр Ухмановський.

Фото: Валентина Гурова/Суспільне Миколаїв Партійна символіка в середині автобусів

Відповідно до інформації системи публічних закупівель Prozorro два автобуси "Отокар" 2013 року випуску, із пробігом понад 130 тисяч кілометрів міськрада Баштанки придбала за 945 тисяч гривень за одиницю. Транспорт планують залучити для громадських перевезень між населеними пунктами громади.

Читайте нас у Telegram, Viber та Instagram.