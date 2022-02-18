Будівництво Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні — Музею Революції Гідності має розпочатися восени 2022 року.

Як повідомляє кореспондентка Суспільного, про це під час брифінгу 18 лютого заявив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

"Зараз триває робота в музеї над експозицією, в самому музеї, який має площу понад 25 тисяч квадратних метрів, буде сама експозиція, буде дитячий музей, освітній центр, кінозал на 600 чоловік", — розповів він.

Ткаченко нагадав, що проєкт Музею Революції Гідності почали створювати ще у 2017-2018 роках. Тоді оголосили конкурс, який виграла німецька компанія Kleihues + Kleihues. Потім довгий час тривали перемовини стосовно того, яким чином держава може використовувати проєкт.

"Нарешті лише минулого (2021 — ред.) року нам вдалося провести переговори і безкоштовно ця документація була передана міністерству. Наприкінці минулого року був проведений тендер на розробку проєктної документації будівництва музею", — зазначив міністр.

maidanmuseum.org Проєкт Музею Революції Гідності

Він уточнив, що вартість проєкту становить 50 мільйонів гривень — ці кошти закладені в бюджет на 2022 рік. "Стосовно будівництва, попередня оцінка коливається десь у розмірі близько 1 мільярда гривень", — додав Ткаченко.

Що відомо

"Національний меморіальний комплекс Героїв Небесної Сотні — Музей Революції гідності" засновано у 2015 році. Всі ці роки тривають суперечки щодо того, яким має бути Музею гідності. А деякі з них розглядають суди, зокрема, і щодо ділянки, виділеної під будівництво.

У 2021 році німецьке архітектурне бюро Kleihues + Kleihues, яке виграло конкурс з розробки проєкту Музею Майдану, безоплатно передало Україні авторські права на його реалізацію. Тоді ж у листопаді заступниця генерального директора Національного музею Революції Гідності Ольга Сало заявила, що процес будівництва музею розблоковано.

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