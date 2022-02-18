Пошкоджені обстрілом будинки в Станиці Луганській. СУСПІЛЬНЕ | ВІДЕОНОВИНИ

Унаслідок обстрілу бойовиками Станиці Луганської 17 лютого у селищі пошкоджені вісім будинків. Який вигляд має один із них зараз та що кажуть місцеві мешканці — у відео Суспільного.

17 лютого російські окупанти 60 разів порушили режим припинення вогню, 43 з них — із застосуванням забороненого Мінськими угодами озброєння. Один український військовий отримав поранення, ще один – бойове травмування. Також поранення дістали двоє мирних жителів.

Увечері того ж дня окупації війська знову обстріляли Станицю Луганську та влучили у житловий будинок. Не припинилися обстріли і 18 лютого: тоді російські окупанти обстріляли КПВВ "Щастя" та гуманітарний конвой Червоного Хреста. Тоді ж так званий "голова ДНР" Пушилін оголосив про масову евакуацію жителів окупованих районів Донеччини до РФ.

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