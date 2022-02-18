Міністерство фінансів України погодили передачу Південнобузького (Варварівського) мосту з комунальної власності Миколаєва у державну. Станом на 18-лютого триває підготовка та узгодження відповідних документів.

Про це повідомив міський голова Олександр Сєнкевич на офіційному сайті міської ради.

"На даний момент проходять додаткові узгоджувальні процедури, процес на фінальній стадії, рішення винесуть на розгляд Кабінету Міністрів. Сподіваюсь, найближчим часом питання нарешті буде закритим. Це означає, що наш Варварівський міст візьмуть до сфери управління Державного агенства автомобільних доріг", – каже Олександр Сєнкевич.

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За словами міського голови, на утримання мосту передбачено фінансування в понад 1,5 млрд гривень. Після передачі у державну власність Південнобузького мосту, зі слів Олександра Сєнкевича, будуть приймати рішення щодо Інгульського мосту, який потребує ремонту.

Що відомо

27 січня, під час сесії міської ради депутати прийняли звернення до Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо сприяння у розв'язання питання надання згоди на прийняття Південнобузького мосту до державної власності.

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