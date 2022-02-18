Білорусь запевнила, що понтонний міст був потрібен для навчань — Резніков

Україна порушила питання понтонного мосту неподалік українського кордону на території Білорусі та отримала відповідь, що міст був потрібен для навчань.

Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков у Верховній раді України 18 лютого, передає Суспільне.

"У нас налагоджений прямий звʼязок між аташе з військових питань. Ми порушили питання щодо цього понтонного мосту, щодо цієї понтонної переправи і отримали відповідь, що це в рамках програми навчань, і вона скоро буде розібрана. Принаймні таке запевнення ми отримали від білоруської сторони", — повідомив міністр оборони.

Він також запевнив, що українські правоохоронні органи у зоні відчуження ЧАЕС спостерігають за ситуацією, знали про будівництво мосту та готові до різних сценаріїв подій.

Що відомо

До 17 лютого, згідно з супутниковими знімками, міст через річку Припʼять зник.

16 лютого користувачі Twitter оприлюднили супутникові знімки понтонного мосту, збудованого через річку Припʼять на території заповідника у Білорусі.

Починаючи з листопада 2021 року, на кордоні України та Росії зосереджуються російські війська. За даними Києва та західних країн, чисельність підрозділів РФ сягає від 115 до 130 тисяч.

США вважають загрозу нападу РФ на Україну реальною. За даними The New York Times, Росія сконцентрувала біля кордонів України приблизно 70 відсотків військового угруповання, яке може здійснити вторгнення на українську територію.

Від початку листопада 2021 року, коли з'явилася інформацію про можливість повномасштабного нападу Росії на Україну, низка ЗМІ припускали можливість нападу в тому числі з території Білорусі. Наприкінці листопада Лукашенко заявив, що в разі конфлікту Росії та України Білорусь буде на боці Росії.

Невизнаний низкою країн президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що розмістить на кордоні з Україною "цілий контингент" армії "у відповідь" на нібито стягування українських військ до кордонів Білорусі. Крім того, Лукашенко заявив, що частині співробітників міністерства з надзвичайних ситуацій видадуть вогнепальну зброю.

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