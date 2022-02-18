Понтонний міст через річку Припʼять на території Білорусі зник

Понтонний міст через річку Припʼять, який раніше був збудований на території Білорусі неподалік українського кордону, зник.

Про це повідомляє CNN.

За даними нових супутникових знімків, понтонний міст, який раніше був збудований на території Білорусі неподалік українського кордону, зник.

Західні розвідки та військові дуже уважно стежили за будівництвом цього мосту. Вважалося, що він є одним з елементів інфраструктури, який Росія створює на підтримку свого вторгнення. Міст зʼявився 15 лютого та був збудований дуже швидко. Але до 17 лютого міст вже зник.

Наразі достеменно невідомо, навіщо будували цей міст та чому його демонтували. Можливо, він був збудований в межах військових навчань у Білорусі, пише CNN. Хоча район у якому він збудований не значиться як територія, де проводяться російсько-білоруські навчання.

Також можливо, пише CNN, міст був потрібен для перекидання військ через річку та можливого подальшого вторгнення в Україну з півночі.

Що відомо

16 лютого користувачі Twitter оприлюднили супутникові знімки понтонного мосту, збудованого через річку Припʼять на території заповідника у Білорусі.

Починаючи з листопада 2021 року, на кордоні України та Росії зосереджуються російські війська. За даними Києва та західних країн, чисельність підрозділів РФ сягає від 115 до 130 тисяч.

США вважають загрозу нападу РФ на Україну реальною. За даними The New York Times, Росія сконцентрувала біля кордонів України приблизно 70 відсотків військового угруповання, яке може здійснити вторгнення на українську територію.

Від початку листопада 2021 року, коли з'явилася інформацію про можливість повномасштабного нападу Росії на Україну, низка ЗМІ припускали можливість нападу в тому числі з території Білорусі. Наприкінці листопада Лукашенко заявив, що в разі конфлікту Росії та України Білорусь буде на боці Росії.

Невизнаний низкою країн президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що розмістить на кордоні з Україною "цілий контингент" армії "у відповідь" на нібито стягування українських військ до кордонів Білорусі. Крім того, Лукашенко заявив, що частині співробітників міністерства з надзвичайних ситуацій видадуть вогнепальну зброю.

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