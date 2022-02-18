Громади Вінниччини виділили 21 мільйон гривень на територіальну оборону

57 територіальних громад та обласна Рада виділили кошти на територіальну оборону Вінниччини. Виділені гроші будуть витрачені на підготовку тероборони та населення до участі в русі національного спротиву.

Про це повідомив голова обласної держадміністрації Сергій Борзов.

"Дякую усім вінничанам за фінансову підтримку нашим захисникам. Адже це кошти платників податків. Дякую за розуміння депутатам рад усіх рівнів та головам громад", — зазначив очільник області.

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Також очільник області зазначив, що з 18 до 25 лютого відбудуться сесії ще у шести громадах:

Тульчинської міської тергромади,

Городківської селищної тергромади,

Немирівської міської тергромади,

Яришівської селищної тергромади,

Глуховецької селищної тергромади,

Козятинської міської тергромади.

Що відомо

В Україні з 4 лютого запрацював Call-центр Командування Сил територіальної оборони Збройних сил України. Зокрема, у ньому можна дізнатися про те, як потрапити на військову службу.

3 лютого міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що Сили територіальної оборони розгортатимуться в три етапи. До кінця лютого планується завершити формування штату тероборони з 10 тисяч людей.

Станом на кінець січня територіальна оборона у прикордонних областях України сформована на 70%, відтак ці підрозділи вже здатні виконувати поставлені задачі.

16 липня Верховна рада ухвалила проєкти законів № 5557 Про основи національного спротиву та № 5558 щодо збільшення чисельності Збройних сил України.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило, що до територіальної оборони у першу чергу набиратимуть громадян із досвідом військової служби.

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