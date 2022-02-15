З бюджету Вінницької обласної ради виділили 3 мільйони на підтримку тероборони

На забезпечення підрозділів територіальної оборони виділили 3 мільйони гривень. Таке рішення прийняли 15 лютого на позачерговій сесії Вінницької обласної ради. За проголосували 66 депутатів, з усіх присутніх.

За словами командира бригади тероборони Юрія Парадюка, виділені кошти з бюджету Вінницької обласної ради підуть на облаштування кімнат збереження зброї та режимно-секретних органів у військовій частині.

Всього до кінця року для забезпечення підрозділів територіальної оборони потрібно 29 мільйонів гривень, додав Парадюк.

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На питання, чи будуть виділені додаткові кошти, голова Вінницької облдержадміністрації Сергій Борзов зазначив, "Усі територіальні громади Вінниччини сьогодні скликали позачергові сесії, щодо виділення коштів для забезпечення підрозділів територіальної оборони".

Відповідне питання голови територіальних громад області обговорять 16 лютого об 11:00, на засіданнні Кординаційної ради.

Що відомо

В Україні з 4 лютого запрацював Call-центр Командування Сил територіальної оборони Збройних сил України. Зокрема, у ньому можна дізнатися про те, як потрапити на військову службу.

3 лютого міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що Сили територіальної оборони розгортатимуться в три етапи. До кінця лютого планується завершити формування штату тероборони з 10 тисяч людей.

Станом на кінець січня територіальна оборона у прикордонних областях України сформована на 70%, відтак ці підрозділи вже здатні виконувати поставлені задачі.

16 липня Верховна рада ухвалила проєкти законів № 5557 Про основи національного спротиву та № 5558 щодо збільшення чисельності Збройних сил України.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило, що до територіальної оборони у першу чергу набиратимуть громадян із досвідом військової служби.

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