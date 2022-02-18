У Миколаєві кількість хворих на COVID-19 в лютому 2022 року збільшилася втричі в порівняні з аналогічним періодом січня. При цьому більшість пацієнтів швидше відновлюють здоров’я, ніж під час інших хвиль коронавірусу.

Про це кореспондентам Суспільного розповів лікар-терапевт Комунального некомерційного підприємства Миколаївської міської ради "Центр первинної медико-санітарної допомоги №6" Арсен Мовсесян.

"Наплив людей у лютому достатньо високий, це дуже відчувається. Якщо ще місяць тому на чергуванні за день могли прийти 15-20 людей з різними симптомами, то зараз ми працюємо у дві зміни до 13:00 та друга зміна до 18:00. Ми у дві зміни приймаємо 70-80 людей", — розповідає Арсен Мовсесян.

За словами лікаря, у більшості пацієнтів легка форма коронавірусу.

"Вражаються в основному верхні дихальні шляхи, запалення легень фіксується набагато рідше, ніж це було при інших штамах", — каже Арсен Мовсесян.

Щодо симптоматики, за словами лікаря, штам "Омікрон" нагадує сезонну застуду.

"Омікрон" має симптоми звичайної сезонної вірусної інфекції, може проявляти себе як грип: висока температура, головний біль, біль у м’язах, його не відрізнити від вірусу грипу. Тому під час будь-яких симптомах вірусної інфекції, ми відправляємо людину здавати тест на коронавірус", — говорить Арсен Мовсесян.

Протягом перебігу хвороби сімейні лікарі моніторять стан хворих.

"На сьогодні медицина не вигадала ніяких ефективних ліків проти коронавірусу прямої дії. Були різні публікації про ліки, але ці препарати, які назначаються групам ризику при тяжкому перебігу лікування. Для амбулаторного лікування легкої та середньої тяжкості призначаються вітаміни: цинк, вітамін С тощо. Контролюємо пацієнтів середньої тяжкості з важким перебігом, в яких знижена сатурація, комусь гормональну терапію назначаємо", — каже терапевт.

Зі слів сімейного лікаря, вірус активно поширюється в перші три-шість днів після появи симптомів.

"Слабкість часто виникає при цьому штамі, також порушення сну та пам’яті. Ускладнень у вигляді тромбозу та пневмонії, як раніше, не спостерігається. Деяким необхідні декілька тижнів або й місяць на відновлення, в деяких організм одразу відновлюється. Побічні реакції не важкі та короткотривалі", — говорить Арсен Мовсесян.

З його слів, штам "Омікрон" має менший інкубаційний період у порівнянні з іншими варіантами вірусу. Пацієнтам закривають лікарняний після відсутності ознак хвороби, або відповідно до нового розпорядження МОЗ, якщо на п’ятий день людина отримає негативний результат ПЦР-тесту.

"На п’ятий день після відкриття лікарняного відбувається повторна перевірка в сімейного лікаря. Ми отримуємо повторний тест на коронавірус, телефонуємо пацієнтам та запитуємо, як вони себе почувають. Зараз, при штамі "Омікрон", пацієнти легше переносять захворювання, тому вже на третій-п’ятий день після захворювання говорять, що добре себе почувають, ніяких симптомів немає, тоді можна закривати лікарняний", — розповідає Арсен Мовсесян.

Задля запобігання потрапляння вірусу в організмі, за словами сімейного лікаря, людині необхідно зміцнювати імунітет.

"Медична наука радить не забувати гігієнічні заходи: миття рук, масковий режим, дистанціюватися від хворої людини, провітрювати приміщення. Чим краще провітрене приміщення, тим нижче вірусне навантаження, концентрація вірусу", — каже терапевт.

Також Арсен Мовсесян радить уникати стресів та дотримуватися режиму сну. За словами лікаря, під час сну відновлюється імунна система людини.

Що відомо

Станом на 18 лютого від початку пандемії в Миколаївській області на коронавірус захворіли 139 246 людей. Від наслідків перебігу коронавірусної хвороби померли 3 476 людей. Перший випадок COVID-19 на Миколаївщині виявили 11 квітня 2020 року.

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