Мінімальна тривалість лікування безсимптомних пацієнтів з COVID-19 скоротилася до п’яти днів. Люди, які контактували з хворим на коронавірус, підлягають самоізоляції строком на 14 днів. Це не стосується вакцинованих людей.

Про це під час брифінгу щодо перебігу вакцинальної кампанії на Миколаївщині сказав головний санітарний лікар області Володимир Клочко.

"Якщо людина впродовж останніх 14 діб отримала хоча б одну або найкраще дві вакцинації, тобто два щеплення, або вона перехворіла впродовж останніх шести місяців на ковід, вона не підлягає самоізоляції. Якщо у неї ніяких проявів немає. Якщо прояви з’являються — це вже йде, як випадок і до нього вже застосовуються інші стандарти", — розповідає Володимир Клочко.

В Україні змінили тривалість амбулаторного та стаціонарного лікування пацієнтів із COVID-19. Так, внесено зміни до Наказу № 722. Зокрема, рекомендовано скорочення мінімальної тривалості лікування безсимптомних пацієнтів з COVID-19 до п'яти днів із дати появи перших симптомів або з дати взяття матеріалу на дослідження.

Сімейні лікарі на п'ятий день захворювання рекомендують робити повторний тест. Про це кореспондентам Суспільного розповів лікар-терапевт Комунального некомерційного підприємства Миколаївської міської ради "Центр первинної медико-санітарної допомоги №6" Арсен Мовсесян.

"На п’ятий день після відкриття лікарняного відбувається повторна перевірка в сімейного лікаря. Ми отримуємо повторний тест на коронавірус, телефонуємо пацієнтам та запитуємо, як вони себе почувають. Зараз, при штамі "Омікрон", пацієнти легше переносять захворювання, тому вже на третій-п’ятий день після захворювання говорять, що добре себе почувають, ніяких симптомів немає, тоді можна закривати лікарняний", — говорить Арсен Мовсесян.

За словами сімейного лікаря, якщо на п’ятий день хворий отримав негативний ПЛР-тест, тоді лікарняний можна закривати.

"Також, якщо в людині один день тільки була температура, з дозволу МОЗ можна закривати лікарняний на п’ятий день, адже сам вірус активно виділяється перші три-шість днів після проявів симптомів, це його активна фаза, далі вірус вже не виділяється активно в навколишнє середовище, тому зрозуміло, чому МОЗ вирішили скоротити термін самоізоляції", — каже Арсен Мовсесян.

Зі слів лікаря, штам "Омікрон" має менший період інкубації у порівнянні з іншими варіантами вірусу. Раніше пацієнт мав перебувати на ізоляції щонайменше десять днів від дати появи симптомів, або від дати взяття матеріалу на тестування, а повторне тестування на COVID-19 відбувалося не раніше десяти днів із моменту появи симптомів або першого позитивного тесту.

Що відомо

Станом на 17 лютого від початку пандемії в Миколаївській області на коронавірус захворіли 138 011 людей. На стаціонарному лікуванні в області перебувають 1206 пацієнтів, хворих на COVID-19 або з підозрою. За добу госпіталізували 168 хворих, із них 24 вакциновані хоча б однією дозою.

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