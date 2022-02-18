COVID-19 на Запоріжжі: понад 1300 нових випадків за добу та 1016 одужавших

За добу 17 лютого в Запорізькій області виявили 1386 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу, померли 16 пацієнтів із підтвердженим діагнозом COVID-19, одужали – 1016.

Про це на сайті Запорізької обласної ради.

У регіоні станом на 18 лютого продовжують лікуватись 20 025 пацієнтів. За добу обстежили 2 273 людей.

Протягом всього періоду пандемії на Запоріжжі захворіли на коронавірусну хворобу 208 554 мешканці, з них одужали 182 743, загальна кількість померлих – 5 783.

Нагадуємо, що мешканці області можуть звертатися на гарячу лінію STOPCOVID19 на Запоріжжі:

15-45 – цілодобова урядова лінія

0 800 503 508 – гаряча лінія Запорізького обласного контактного центру

707 26 81 – цілодобова лінія лабораторного центру

Що відомо

На території Запорізької області циркулює штам COVID-19 — "Омікрон". Це підтверджують результати контрольних досліджень.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко розповів, що для лікування коронавірусу Україна закупила "Ремдисивір" та "Тоцилізумаб" (ліки уже доставлені до медзакладів). Окрім того, вже готовий договір на постачання 300 тисяч курсів "Молнупіравіру".

Міністерство охорони здоров'я очікує збільшення кількості захворювань на коронавірус до 40-60 тисяч випадків на добу. Це вдвічі більше за пікові під час минулої хвилі

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