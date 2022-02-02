Епідеміологи Запорізького обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ надіслали в Центр громадського здоров'я проби для дослідження на наявність штаму "Омікрон". Результатів очікують до кінця цього тижня.

Про це 2 лютого під час брифінгу в Запорізькій ОДА повідомив заступник директора ДУ "Запорізький обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ" Олександр Мащак.

Він нагадав, що за індикативними показниками наразі область перебуває в "помаранчевій" зоні. Втім є дві ознаки, бентежать епідеміологів: перший — це показник рівня навантаження на лабораторію, другий — це рівень звернень за медичною допомогою:

"Якщо порівняти за рівнем навантаження на нашу лабораторію, я вам наведу два приклади. Коли ми мали максимальне навантаження восени (минулого року — ред.) через модифікацію "Дельта", то максимальний рівень надходжень проб складав п'ять тисяч за добу. Вчора нам надійшло вже 4 тисячі, а сьогодні вранці ми маємо 10 тисяч проб у нашій лабораторії. Фактично ми входимо в піковий рівень захворюваності", — сказав Олександр Мащак.

Чи присутній у зібраних пробах штам "Омікрон", стане відомо до кінця тижня, коли надійдуть результати з Центру громадського здоров'я. Але за всіма епідеміологічними ознаками це відповідає епідперебігу цього штаму — зазначив Мащак.

Що відомо

За минулу добу, 1 лютого, в Запорізькій області виявили 963 нові випадки захворювання на коронавірусну хворобу, померли 15 пацієнтів із підтвердженим діагнозом COVID-19, одужали – 52. У регіоні станом на 2 лютого продовжують лікуватись 6 217 пацієнтів

Міністерство охорони здоров'я очікує збільшення кількості захворювань на коронавірус до 40-60 тисяч випадків на добу. Це вдвічі більше за пікові під час минулої хвилі.

Читайте також: Нежить, втома та головний біль. Як розпізнати "Омікрон"

Підписуйтеся на Суспільне Запоріжжя у Viber або в Telegram