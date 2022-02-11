На Запоріжжі офіційно підтвердили циркулювання штаму "Омікрон"

На території Запорізької області циркулює штам COVID-19 — "Омікрон". Це підтверджують результати контрольних досліджень.

Про це Запорізький обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ.

Дослідження проводили методом ПЛР (полімеразної ланцюгової реакції), використовуючи реагенти Всесвітньої організації охорони здоров'я. Серед зразків що обстежувалися, у двадцяти виявили мутацію "Омікрон". Отже, наявність цієї інфекції на Запоріжжі підтверджена.

Зазначений штам на п'ятсот відсотків заразніший за початковий вірус, який був виявлений 2019 року в Ухані, — зазначають у лабцентрі.

За даними сайту Міністерства охорони здоров'я України, станом на 11 лютого Запорізька область перебуває у "помаранчевій" зоні епідемічної небезпеки. В області перевищений показник інфікування — 839 випадків на 100 тисяч.

За добу 10 лютого в регіоні виявили 1642 нові випадки захворювання на коронавірусну хворобу, померли 12 пацієнтів із підтвердженим діагнозом COVID-19, одужали – 201.

Скрін із сайту МОЗ Зони карантину в областях України

Показники "помаранчевої" зони не зобов'язують вводити на цій території додаткових обмежень. У регіоні продовжують діяти правила "жовтої" карантинної зони. Однак, такі показники сигналізують про ризик переходу до "червоного" рівня епіднебезпеки.

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