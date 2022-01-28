На Запоріжжі зростає захворюваність школярів на COVID-19

Сім шкіл міста та області працюють дистанційно через коронавірусну хворобу. Станом на 28 січня 827 школярів та 248 вчителів міста та області хворіють на COVID-19.

Про це повідомила лікарка-епідеміолог відділу епідеміологічного нагляду та профілактики інфекційних захворювань обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України Анна Пелих.

За її словами на самоізоляції перебувають 12 тисяч 868 школярів та 84 працівники навчальних закладів:

"Протягом останнього тижня відмічається ріст захворюваності на коронавірусну хворобу серед дитячого населення. Щодня реєструється 130-140 нових випадків", - каже Анна Пелих.

Протягом січня цього року 20 учнів запорізької спеціалізованої школи-інтернату "Січовий колегіум" захворіли на COVID-19. Про це Суспільному розказала директорка закладу Валентина Єршова. Станом на сьогодні 5 класів у школі навчаються дистанційно.

"Різні. 5, 7, 8 – по-різному. Було так, що в паралелі було 2 класи, але у всякому випадку це був якраз отой процес, знову таки, нами контрольований. Як тільки ми дізнавалися якусь ситуацію, навіть телефоном. Інколи навіть не приходило із держслужби про те, що там дитина захворіла, але в нас є підозра, ми виводили дітей на самоізоляцію, а потім клас знову повертався відповідно до тих норм, які від нас вимагає законодавство", – каже вона.

Фото: Суспільне Запоріжжя

З 26 січня запорізький колегіум "Елінт" перейшов на дистанційне навчання – каже його директорка Олена Зайковська. Причина: у школі 21% дітей хворіло на ГРВІ. Також вона зазначила: у січні у порівнянні з груднем стало більше учнів, які захворіли на коронавірус.

"У відсотках, якщо дітей понад 20% по ГРВІ, то клас закривається чи вся школа, якщо загально по школі. Щодо COVID-19 – так само як і по ГРВІ, очевидно. Але там іде дещо інша ситуація. На ізоляцію діти йдуть, якщо хоча б одна дитина захворіла в класі. Вся школа за COVID-19 може перейти на дистанційку тоді, коли в школі буде на ізоляції знаходитися понад 50% класів", – пояснює директорка.

З другого лютого у школі планують перейти на очне навчання.

За останніх 7-10 днів збільшилась кількість дітей, хворих на COVID-19 у 5 дитячій лікарні міста – каже її директор Андрій Запорожченко. Нині тут перебуває 24 таких пацієнти.

"З кожним днем перед Новим роком ми практично виходили в мінімальне перебування ковідних хворих. Там 5-7 дітей протягом всієї доби знаходились у ковідному шпиталі. Так само розпочався новий рік. Практично, було декілька днів – жодного пацієнта не було в клініці із COVID-19. Ми вважаємо, що це заходить нині штам Омікрон, тому що має легший перебіг і там дещо такі більш стандартні для респіраторно-вірусних захворювань симптоми", – каже він.

Наразі в лікарні розгорнуто 90 ліжок. З наступного тижня планують розгорнути ще 60 для пацієнтів із коронавірусом – зазначив Андрій Запорожченко.

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