На відкриття відділення для дитячого діалізу у Кропивницькому потрібно 500 тисяч гривень. Про це Суспільному розповів головний лікар обласної дитячої лікарні Василь Хорощак.

Читайте також: Жителька міста Новоукраїнка Кіровоградської області Альона Пуровець двічі на тиждень возить свою 15-річну доньку Марину на гемодіаліз у місто Вознесенськ Миколаївської області. Дитина потребує цієї процедури пожиттєво. У Кіровоградській області гемодіаліз роблять лише дорослим пацієнтам.

"Нам потрібно майже пів мільйона гривень, але ці цифри можуть різнитися, – говорить лікар. – Наразі ми обговорюємо це питання з тією фірмою, яка готова надати цю послугу і безкоштовно три апарати. Як тільки нам виділять гроші, ми можемо відкривати відділення. Соціальний пакет і апарати будуть безкоштовні, а витратні матеріали, що складають дві третини ціни – оплачуватимуть з місцевого бюджету".

За словами Василя Хорощака, на одного хворого щомісяця треба 250 тисяч гривень. На рік це буде близько 3 мільйонів гривень.

Коли діти зможуть отримувати гемодіаліз в Кропивницькому, залежить від дитячої обласної лікарні, говорить керівник обласного департаменту охорони здоров’я Олег Рибальченко.

"Як тільки лікарня підготує лікаря, буде здатна виконати вимоги Національної служби здоров'я України і укладе з ними договір, тоді і можна буде відкривати відділення діалізу".

За словами Василя Хорощака, підготовка лікаря в Національному університеті охорони здоров'я імені Шупика коштуватиме 30 тисяч гривень.

Суспільне чекає відповідь від голови обласної ради Сергія Шульги, чи планує виділяти гроші облрада на створення відділення для дитячого діалізу. Речниця Олена Данилишин сказала, що надасть інформацію 18 лютого.

Олег Рибальченко сказав, що нині послуги гемодіалізу в Кіровоградській області потребують троє дітей – з Новоукраїнки, Знам’янки та Олександрії.

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